Путину предложили транслировать его речи на уличных экранах

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Трансляция послания Владимира Путина Федеральному собранию. 29 февраля 2024. Москва, путин на экране, послание федеральному собранию, трансляция послания владимира путина, владимир путин на экране
Вопрос об онлайн-трансляции новостных сообщений на экранах наружной рекламы надо рассматривать вместе с ТВ-компаниями, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин в шуточной форме поблагодарил за предложенную идею о трансляции его выступлений на экранах наружной рекламы. По его словам, власти изучат предложения по использованию таких стендов для информационных и социальных сообщений. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Спасибо, это привлекает очень <…> Несмотря на такую привлекательность, есть и другие соображения, которые участники рынка формулируют», — ответил глава государства на вопрос о «более активном использовании наружной рекламы для позитивного воздействия на настроения населения». Уличные медиа также предлагалось использовать для онлайн-трансляций информации о социально-значимых событиях в стране. Показ мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

Путин добавил, что этот над этим вопросом должны подумать как медиахолдинговые, так и ТВ-компании. «Они, видимо, боятся потерять какую-то часть рынка, на котором не работают. Здесь внимательно нужно посмотреть, чтобы был баланс», — резюмировал глава государства.

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Президент России Владимир Путин в шуточной форме поблагодарил за предложенную идею о трансляции его выступлений на экранах наружной рекламы. По его словам, власти изучат предложения по использованию таких стендов для информационных и социальных сообщений. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Спасибо, это привлекает очень <…> Несмотря на такую привлекательность, есть и другие соображения, которые участники рынка формулируют», — ответил глава государства на вопрос о «более активном использовании наружной рекламы для позитивного воздействия на настроения населения». Уличные медиа также предлагалось использовать для онлайн-трансляций информации о социально-значимых событиях в стране. Показ мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что этот над этим вопросом должны подумать как медиахолдинговые, так и ТВ-компании. «Они, видимо, боятся потерять какую-то часть рынка, на котором не работают. Здесь внимательно нужно посмотреть, чтобы был баланс», — резюмировал глава государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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