Путину предложили транслировать его речи на уличных экранах

25 апреля 2024 в 20:20 Размер текста - 17 +

Вопрос об онлайн-трансляции новостных сообщений на экранах наружной рекламы надо рассматривать вместе с ТВ-компаниями, заявил Путин Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин в шуточной форме поблагодарил за предложенную идею о трансляции его выступлений на экранах наружной рекламы. По его словам, власти изучат предложения по использованию таких стендов для информационных и социальных сообщений. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Спасибо, это привлекает очень <…> Несмотря на такую привлекательность, есть и другие соображения, которые участники рынка формулируют», — ответил глава государства на вопрос о «более активном использовании наружной рекламы для позитивного воздействия на настроения населения». Уличные медиа также предлагалось использовать для онлайн-трансляций информации о социально-значимых событиях в стране. Показ мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что этот над этим вопросом должны подумать как медиахолдинговые, так и ТВ-компании. «Они, видимо, боятся потерять какую-то часть рынка, на котором не работают. Здесь внимательно нужно посмотреть, чтобы был баланс», — резюмировал глава государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин в шуточной форме поблагодарил за предложенную идею о трансляции его выступлений на экранах наружной рекламы. По его словам, власти изучат предложения по использованию таких стендов для информационных и социальных сообщений. Об этом стало известно из выступления президента на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Спасибо, это привлекает очень <…> Несмотря на такую привлекательность, есть и другие соображения, которые участники рынка формулируют», — ответил глава государства на вопрос о «более активном использовании наружной рекламы для позитивного воздействия на настроения населения». Уличные медиа также предлагалось использовать для онлайн-трансляций информации о социально-значимых событиях в стране. Показ мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Путин добавил, что этот над этим вопросом должны подумать как медиахолдинговые, так и ТВ-компании. «Они, видимо, боятся потерять какую-то часть рынка, на котором не работают. Здесь внимательно нужно посмотреть, чтобы был баланс», — резюмировал глава государства.