Солдаты ВСУ признали превосходство ВС РФ на авдеевском направлении

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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, лес, подготовка, вооруженные силы, тайга, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, солдат, мобилизация, сво, военный
Российские военные становятся все лучше и лучше, пишет El Pais Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Преимущество ВС РФ на авдеевском направлении не вызывает сомнений. Российские военнослужащие с каждым днем становятся все лучше. Подобное признание было сделано солдатами ВСУ.

«Они становятся все лучше и лучше», — передает слова украинского военного издание El Pais. Там добавили, что российская армия продемонстрировала улучшенные навыки обучения и адаптации на поле боя как с тактической, так и технологической точек зрения. По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, особенную озабоченность вызывает прорыв, сделанный Россией в области вооружений.

Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии превосходят украинские на одном из самых горячих участков фронта в 15 раз. Согласно британскому аналитику Александру Меркурису, Россия благодаря своему ресурсному превосходству сможет достичь своих целей на фронте. Он отметил, что основная битва ведется за город Часов Яр, и исход этого противостояния, несмотря на сопротивление украинских войск, кажется предопределенным, передает Pravda.Ru.

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Преимущество ВС РФ на авдеевском направлении не вызывает сомнений. Российские военнослужащие с каждым днем становятся все лучше. Подобное признание было сделано солдатами ВСУ. «Они становятся все лучше и лучше», — передает слова украинского военного издание El Pais. Там добавили, что российская армия продемонстрировала улучшенные навыки обучения и адаптации на поле боя как с тактической, так и технологической точек зрения. По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, особенную озабоченность вызывает прорыв, сделанный Россией в области вооружений. Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии превосходят украинские на одном из самых горячих участков фронта в 15 раз. Согласно британскому аналитику Александру Меркурису, Россия благодаря своему ресурсному превосходству сможет достичь своих целей на фронте. Он отметил, что основная битва ведется за город Часов Яр, и исход этого противостояния, несмотря на сопротивление украинских войск, кажется предопределенным, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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