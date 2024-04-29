Солдаты ВСУ признали превосходство ВС РФ на авдеевском направлении

29 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Российские военные становятся все лучше и лучше, пишет El Pais Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Преимущество ВС РФ на авдеевском направлении не вызывает сомнений. Российские военнослужащие с каждым днем становятся все лучше. Подобное признание было сделано солдатами ВСУ. «Они становятся все лучше и лучше», — передает слова украинского военного издание El Pais. Там добавили, что российская армия продемонстрировала улучшенные навыки обучения и адаптации на поле боя как с тактической, так и технологической точек зрения. По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, особенную озабоченность вызывает прорыв, сделанный Россией в области вооружений. Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии превосходят украинские на одном из самых горячих участков фронта в 15 раз. Согласно британскому аналитику Александру Меркурису, Россия благодаря своему ресурсному превосходству сможет достичь своих целей на фронте. Он отметил, что основная битва ведется за город Часов Яр, и исход этого противостояния, несмотря на сопротивление украинских войск, кажется предопределенным , передает Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преимущество ВС РФ на авдеевском направлении не вызывает сомнений. Российские военнослужащие с каждым днем становятся все лучше. Подобное признание было сделано солдатами ВСУ. «Они становятся все лучше и лучше», — передает слова украинского военного издание El Pais. Там добавили, что российская армия продемонстрировала улучшенные навыки обучения и адаптации на поле боя как с тактической, так и технологической точек зрения. По мнению командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи, особенную озабоченность вызывает прорыв, сделанный Россией в области вооружений. Глава комиссии по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон сообщил, что силы российской армии превосходят украинские на одном из самых горячих участков фронта в 15 раз. Согласно британскому аналитику Александру Меркурису, Россия благодаря своему ресурсному превосходству сможет достичь своих целей на фронте. Он отметил, что основная битва ведется за город Часов Яр, и исход этого противостояния, несмотря на сопротивление украинских войск, кажется предопределенным, передает Pravda.Ru.