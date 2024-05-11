Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в сознательном усилении напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, Европа идет на крайние меры, осознавая риски для Украины.
«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа опубликовано в telеgram-канале корреспондента. По словам Пескова, действия Европы могут привести к обострению положения в регионе, что, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для самой Украины.
Ранее Песков заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины. Он назвал экономику страны бездонной бочкой.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в сознательном усилении напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, Европа идет на крайние меры, осознавая риски для Украины. «Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа опубликовано в telеgram-канале корреспондента. По словам Пескова, действия Европы могут привести к обострению положения в регионе, что, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для самой Украины. Ранее Песков заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины. Он назвал экономику страны бездонной бочкой.