Песков заявил о сознательном нагнетании напряжения Европой

11 мая 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что для Украины существует угроза обвала Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в сознательном усилении напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, Европа идет на крайние меры, осознавая риски для Украины. «Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа опубликовано в telеgram-канале корреспондента. По словам Пескова, действия Европы могут привести к обострению положения в регионе, что, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для самой Украины. Ранее Песков заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины. Он назвал экономику страны бездонной бочкой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в сознательном усилении напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, Европа идет на крайние меры, осознавая риски для Украины. «Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа опубликовано в telеgram-канале корреспондента. По словам Пескова, действия Европы могут привести к обострению положения в регионе, что, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для самой Украины. Ранее Песков заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины. Он назвал экономику страны бездонной бочкой.