Песков заявил о сознательном нагнетании напряжения Европой

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что для Украины существует угроза обвала Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в сознательном усилении напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, Европа идет на крайние меры, осознавая риски для Украины.

«Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа опубликовано в telеgram-канале корреспондента. По словам Пескова, действия Европы могут привести к обострению положения в регионе, что, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для самой Украины.

Ранее Песков заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины. Он назвал экономику страны бездонной бочкой.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил европейские страны в сознательном усилении напряженности в ситуации вокруг Украины. По его словам, Европа идет на крайние меры, осознавая риски для Украины. «Сознательное нагнетание напряженности. Европейцы идут ва-банк. Они видят, что ситуация стремительно меняется и она чревата для украинцев полным обвалом», — заявил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Видео ответа опубликовано в telеgram-канале корреспондента. По словам Пескова, действия Европы могут привести к обострению положения в регионе, что, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для самой Украины. Ранее Песков заявил, что Европе уже тяжело вкладывать деньги на финансирование Украины. Он назвал экономику страны бездонной бочкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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