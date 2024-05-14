«Фонтанка»: экс-главе ВМФ нашли новую должность

Экс-глава ВМФ получит руководящий пост в Академии ВМФ

14 мая 2024 в 07:05 Размер текста - 17 +

Официального документа об увольнении Евменова с должности Главнокомандующего ВМФ опубликовано не было Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов получил пост руководителя петербургской Академии ВМФ. По сообщению «Фонтанки», соответствующий указ президента РФ Владимира Путина уже подписан. «По состоянию на 13 мая, Евменов пока не появился на сайте ВУНЦ „Военно-морская академия“ им. Кузнецова в статусе начальника. Однако это вопрос времени», — сообщается в telegram-канале «Фонтанки». URA.RU направило соответствующий запрос в МО РФ. На момент публикации ответ получен не был. В 2012 году Евменов был командующим Подводными силами Тихоокеанского флота. В 2016 году — командующий Северным флотом. Указом президента РФ в 2017 году ему было присвоено воинское звание «адмирал». С мая 2019 года Евменова назначили главнокомандующим Военно-морским Флотом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал Николай Евменов получил пост руководителя петербургской Академии ВМФ. По сообщению «Фонтанки», соответствующий указ президента РФ Владимира Путина уже подписан. «По состоянию на 13 мая, Евменов пока не появился на сайте ВУНЦ „Военно-морская академия“ им. Кузнецова в статусе начальника. Однако это вопрос времени», — сообщается в telegram-канале «Фонтанки». URA.RU направило соответствующий запрос в МО РФ. На момент публикации ответ получен не был. В 2012 году Евменов был командующим Подводными силами Тихоокеанского флота. В 2016 году — командующий Северным флотом. Указом президента РФ в 2017 году ему было присвоено воинское звание «адмирал». С мая 2019 года Евменова назначили главнокомандующим Военно-морским Флотом.