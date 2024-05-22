Минобороны Британии обвинило Китай в поставке летального оружия РФ

У Лондона и Вашингтона есть информация, что Китай якобы намерен поставить России летальное оружие, которое будет использоваться в зоне спецоперации. Об этом заявил глава британского Минобороны Грант Шэппс на лондонской конференции.
«Летальная военная помощь сейчас поставляется или будет поставляться из Китая в Россию, а затем будет доставлена на Украину. Это значимое изменение ситуации, ведь Китай в начале конфликта стремился казаться стороной, которая сдерживает Россию», — заявил Грант Шэппс со ссылкой на американскую и британскую разведку, его слова приводит издание Devdiscourse.
При этом Шэппс не привел доказательств своего утверждения и не назвал конкретное оружие. Единственное, что он сказал, — товарооборот между Москвой и Пекином увеличился в разы.
В Кремле не раз подчеркивали, что РФ не закупает оружие у своих союзников. Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что поставки западного оружия на Украину должны быть прекращены, чтобы быстрее завершить конфликт. Он также призывал страны НАТО отменить санкции против России и выйти на переговорный процесс.
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