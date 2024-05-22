Российские вооруженные силы в рамках наступления обесточили Шосткинский завод «Звезда» (»Зірка»), занимающийся производством пороха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач, комментируя удары по Сумской области.
«В Шостке (город в Сумской области) есть казенный завод „Зірка“, там порох производят. Я не исключаю, что ВС РФ решили обесточить производство для начала. Как дальше планируют наши военные наступать, зависит от того, какими ресурсами располагает армия», — сказал Василий Ткач.
Он не исключил, что расширение фронта пойдет по Харьковскому сценарию. «Заходить в Сумскую область имеет смысл, как и доходить до польской границы. Пока будет существовать антироссийская Украина, у нас будут проблемы, и наши города будут обстреливать. Как мы видели с Харьковским наступлением, оно было ограничено, никто на сам город в итоге не пошел, но это оттянуло большие украинские силы. Если мы будем такое повторять в других частях, это тоже может принести результат», — подчеркнул военкор.
ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее была атакована ТЭЦ в самих Сумах.
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