Военкор Ткач: Россия остановила военный завод в Сумской области

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Наступление в Сумской области может пойти по сценарию Харьковского направления, сказал Василий Ткач
Наступление в Сумской области может пойти по сценарию Харьковского направления, сказал Василий Ткач Фото:

Российские вооруженные силы в рамках наступления обесточили Шосткинский завод «Звезда» (»Зірка»), занимающийся производством пороха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач, комментируя удары по Сумской области.

«В Шостке (город в Сумской области) есть казенный завод „Зірка“, там порох производят. Я не исключаю, что ВС РФ решили обесточить производство для начала. Как дальше планируют наши военные наступать, зависит от того, какими ресурсами располагает армия», — сказал Василий Ткач.

Он не исключил, что расширение фронта пойдет по Харьковскому сценарию. «Заходить в Сумскую область имеет смысл, как и доходить до польской границы. Пока будет существовать антироссийская Украина, у нас будут проблемы, и наши города будут обстреливать. Как мы видели с Харьковским наступлением, оно было ограничено, никто на сам город в итоге не пошел, но это оттянуло большие украинские силы. Если мы будем такое повторять в других частях, это тоже может принести результат», — подчеркнул военкор.

ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее была атакована ТЭЦ в самих Сумах.

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Российские вооруженные силы в рамках наступления обесточили Шосткинский завод «Звезда» (»Зірка»), занимающийся производством пороха. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач, комментируя удары по Сумской области. «В Шостке (город в Сумской области) есть казенный завод „Зірка“, там порох производят. Я не исключаю, что ВС РФ решили обесточить производство для начала. Как дальше планируют наши военные наступать, зависит от того, какими ресурсами располагает армия», — сказал Василий Ткач. Он не исключил, что расширение фронта пойдет по Харьковскому сценарию. «Заходить в Сумскую область имеет смысл, как и доходить до польской границы. Пока будет существовать антироссийская Украина, у нас будут проблемы, и наши города будут обстреливать. Как мы видели с Харьковским наступлением, оно было ограничено, никто на сам город в итоге не пошел, но это оттянуло большие украинские силы. Если мы будем такое повторять в других частях, это тоже может принести результат», — подчеркнул военкор. ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Ранее была атакована ТЭЦ в самих Сумах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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