Подполье: ВС РФ ударили по энергообъектам в Сумской области

22 мая 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по складам украинских военных, заявил Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что первый удар был зафиксирован местными жителями в 0:05 по московскому времени и был очень мощным, от которого содрогнулся пол. Второй удар последовал в 0:20, после чего в городе пропало электричество. Третий удар по Шостке был нанесен в 0:45. Лебедев отметил, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Он также сообщил об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что первый удар был зафиксирован местными жителями в 0:05 по московскому времени и был очень мощным, от которого содрогнулся пол. Второй удар последовал в 0:20, после чего в городе пропало электричество. Третий удар по Шостке был нанесен в 0:45. Лебедев отметил, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Он также сообщил об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины.