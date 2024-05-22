Подполье: ВС РФ ударили по энергообъектам в Сумской области

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ВС РФ нанесли удар по складам украинских военных, заявил Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что первый удар был зафиксирован местными жителями в 0:05 по московскому времени и был очень мощным, от которого содрогнулся пол. Второй удар последовал в 0:20, после чего в городе пропало электричество. Третий удар по Шостке был нанесен в 0:45.

Лебедев отметил, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Он также сообщил об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины.

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ВС РФ нанесли три удара по энергетическим объектам в городе Шостка Сумской области Украины. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Город Шостка Сумской области этой ночью получил три удара. Удары были нанесены по энергетическим объектам», — передает слова Лебедева РИА Новости. Он добавил, что первый удар был зафиксирован местными жителями в 0:05 по московскому времени и был очень мощным, от которого содрогнулся пол. Второй удар последовал в 0:20, после чего в городе пропало электричество. Третий удар по Шостке был нанесен в 0:45. Лебедев отметил, что на территории ТЭЦ находятся склады, используемые военными. Он также сообщил об ударах по энергетическим объектам в городе Конотоп Сумской области, который является одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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