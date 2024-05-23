В Израиле опубликовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы

23 мая 2024 в 06:10 Размер текста - 17 +

ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год Фото: Илья Московец © URA.RU В Израиле обнародовали видео с пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в секторе Газа 7 октября. Об этом пишет РИА Новости. «На кадрах показано жестокое и унизительное отношение радикалов к молодым девушкам со следами побоев на лицах», — пишут РИА Новости. Уточняется, что видео снято с нательных камер представителей ХАМАС. кадры показали с разрешения семей заложников. ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год. Тогда были взяты в заложники 253 человека. Позже появилось видео о том, как участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Израиле обнародовали видео с пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в секторе Газа 7 октября. Об этом пишет РИА Новости. «На кадрах показано жестокое и унизительное отношение радикалов к молодым девушкам со следами побоев на лицах», — пишут РИА Новости. Уточняется, что видео снято с нательных камер представителей ХАМАС. кадры показали с разрешения семей заложников. ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год. Тогда были взяты в заложники 253 человека. Позже появилось видео о том, как участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись.