В Израиле опубликовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы

В Израиле обнародовали видео с пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в секторе Газа 7 октября. Об этом пишет РИА Новости.
«На кадрах показано жестокое и унизительное отношение радикалов к молодым девушкам со следами побоев на лицах», — пишут РИА Новости. Уточняется, что видео снято с нательных камер представителей ХАМАС. кадры показали с разрешения семей заложников.
ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год. Тогда были взяты в заложники 253 человека. Позже появилось видео о том, как участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись.
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