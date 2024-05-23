В Израиле опубликовали видео похищения ХАМАС девушек с военной базы

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Музей Боевой славы Урала. Екатеринбург, обрез, ружье, огнестрельное оружие, криминал, курок, стрелковое оружие
ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год Фото:

В Израиле обнародовали видео с пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в секторе Газа 7 октября. Об этом пишет РИА Новости.

«На кадрах показано жестокое и унизительное отношение радикалов к молодым девушкам со следами побоев на лицах», — пишут РИА Новости. Уточняется, что видео снято с нательных камер представителей ХАМАС. кадры показали с разрешения семей заложников.

ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год. Тогда были взяты в заложники 253 человека. Позже появилось видео о том, как участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись.

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В Израиле обнародовали видео с пленницами палестинского движения ХАМАС. Кадры показала организация, занимающаяся поддержкой семей заложников, похищенных в секторе Газа 7 октября. Об этом пишет РИА Новости. «На кадрах показано жестокое и унизительное отношение радикалов к молодым девушкам со следами побоев на лицах», — пишут РИА Новости. Уточняется, что видео снято с нательных камер представителей ХАМАС. кадры показали с разрешения семей заложников. ХАМАС напали на приграничные с сектором Газа населенные пункты 7 октября 2023 год. Тогда были взяты в заложники 253 человека. Позже появилось видео о том, как участники музыкального фестиваля Nature Party, которые находились в заложниках у палестинского движения ХАМАС, спаслись.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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