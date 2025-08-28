Немецкий журнал Compact планирует передать Путину монету с его изображением

Сотрудники немецкого журнала Compact, создавшие монету с изображением президента РФ Владимира Путина, планируют лично передать ее российскому лидеру. Об этом заявил главред журнала Юрген Эльзассер.
«Наш редактор Доминик Райхерт приглашен на конференцию в Россию, где также будет присутствовать Мария Захарова. Он может взять медаль с собой и передать ее. Или же мы также поддерживаем связь с немецким журналистом Томасом Репером, который живет в Санкт-Петербурге и тоже имеет хорошие отношения с Кремлем, так что мы найдем способ», — заявил Юрген Эльзассер «Известиям». По его словам, несмотря на действующие ограничения, Compact рассматривает различные варианты передачи изделия президенту РФ.
Журнал Compact ранее запустил продажи коллекционных серебряных монет с портретом Владимира Путина под названием «Патриот Путин», несмотря на то что в июле 2024 года власти Германии запретили его выпуск. Редакция продолжает работу и обжаловала решение в суде, а также известна своей пророссийской позицией и поддержкой российского лидера.
