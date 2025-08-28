Немецкий журнал Compact планирует передать Путину монету с его изображением

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Германии выпустили монету с изображением президента РФ
В Германии выпустили монету с изображением президента РФ Фото:

Сотрудники немецкого журнала Compact, создавшие монету с изображением президента РФ Владимира Путина, планируют лично передать ее российскому лидеру. Об этом заявил главред журнала Юрген Эльзассер. 

«Наш редактор Доминик Райхерт приглашен на конференцию в Россию, где также будет присутствовать Мария Захарова. Он может взять медаль с собой и передать ее. Или же мы также поддерживаем связь с немецким журналистом Томасом Репером, который живет в Санкт-Петербурге и тоже имеет хорошие отношения с Кремлем, так что мы найдем способ», — заявил Юрген Эльзассер «Известиям». По его словам, несмотря на действующие ограничения, Compact рассматривает различные варианты передачи изделия президенту РФ.

Журнал Compact ранее запустил продажи коллекционных серебряных монет с портретом Владимира Путина под названием «Патриот Путин», несмотря на то что в июле 2024 года власти Германии запретили его выпуск. Редакция продолжает работу и обжаловала решение в суде, а также известна своей пророссийской позицией и поддержкой российского лидера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники немецкого журнала Compact, создавшие монету с изображением президента РФ Владимира Путина, планируют лично передать ее российскому лидеру. Об этом заявил главред журнала Юрген Эльзассер.  «Наш редактор Доминик Райхерт приглашен на конференцию в Россию, где также будет присутствовать Мария Захарова. Он может взять медаль с собой и передать ее. Или же мы также поддерживаем связь с немецким журналистом Томасом Репером, который живет в Санкт-Петербурге и тоже имеет хорошие отношения с Кремлем, так что мы найдем способ», — заявил Юрген Эльзассер «Известиям». По его словам, несмотря на действующие ограничения, Compact рассматривает различные варианты передачи изделия президенту РФ. Журнал Compact ранее запустил продажи коллекционных серебряных монет с портретом Владимира Путина под названием «Патриот Путин», несмотря на то что в июле 2024 года власти Германии запретили его выпуск. Редакция продолжает работу и обжаловала решение в суде, а также известна своей пророссийской позицией и поддержкой российского лидера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...