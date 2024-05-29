Путин занялся проблемой догазификации садоводческих участков

Путин поручил правительству создать график догазификации СНТ

29 мая 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил утвердить график догазификации СНТ до августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К августу правительство должно утвердить график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «При участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования. Срок — 1 августа», — говорится в поручении Владимира Путина. Его приводит сайт Кремля . Отмечается, что догазификация должны быть выполнена без привлечения личных средств жителей СНТ. Такое поручение было дано после совещания с членами кабмина, которое состоялось 17 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К августу правительство должно утвердить график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «При участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования. Срок — 1 августа», — говорится в поручении Владимира Путина. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что догазификация должны быть выполнена без привлечения личных средств жителей СНТ. Такое поручение было дано после совещания с членами кабмина, которое состоялось 17 апреля.