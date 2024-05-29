Путин занялся проблемой догазификации садоводческих участков

Путин поручил правительству создать график догазификации СНТ
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Владимир Путин поручил утвердить график догазификации СНТ до августа Фото:

К августу правительство должно утвердить график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

«При участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования. Срок — 1 августа», — говорится в поручении Владимира Путина. Его приводит сайт Кремля.

Отмечается, что догазификация должны быть выполнена без привлечения личных средств жителей СНТ. Такое поручение было дано после совещания с членами кабмина, которое состоялось 17 апреля.

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К августу правительство должно утвердить график догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Такое поручение дал президент России Владимир Путин. «При участии органов местного самоуправления организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов СНТ, расположенных в газифицированных населенных пунктах, для принятия решений о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования. Срок — 1 августа», — говорится в поручении Владимира Путина. Его приводит сайт Кремля. Отмечается, что догазификация должны быть выполнена без привлечения личных средств жителей СНТ. Такое поручение было дано после совещания с членами кабмина, которое состоялось 17 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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