Получивший травму иноагент Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, палата, койка, больничная палата, клиника, больница, онкоурология, койкоместо
Варламов* сообщил, что после операции учится ходить с костылем Фото:

Российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который получил перелом шейки бедра после падения с велосипеда, пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он сообщил, что потратил 500 евро, что равно 48 тысячам рублей, только за осмотр в больнице.

«Как вы поняли, страховки у меня не было. „500 евро за осмотр и еще 500 евро за первую ночь. Пожалуйста, оплатите“, — сразу сказала девушка. И знаете, что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — написал Варламов в своем telegram-канале. Он добавил, что врачи поставили ему диагноз перелом шейки бедра и кости в руке в районе плеча. Блогеру провели операцию, теперь он учится ходить с костылем.

Полгода назад Варламов, катаясь на горных лыжах, уже получал травму. Тогда он порвал связки, которые соединяют руку с ключицей. Ему провели операцию в Германии стоимостью в 20 тысяч евро, что равно 1,9 миллиона рублей. Спустя три месяца блогер начал бегать и кататься на велосипеде, после чего снова получил травму.

*Блогер Илья Варламов внесен Минюстом в реестр иноагентов

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Российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который получил перелом шейки бедра после падения с велосипеда, пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он сообщил, что потратил 500 евро, что равно 48 тысячам рублей, только за осмотр в больнице. «Как вы поняли, страховки у меня не было. „500 евро за осмотр и еще 500 евро за первую ночь. Пожалуйста, оплатите“, — сразу сказала девушка. И знаете, что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — написал Варламов в своем telegram-канале. Он добавил, что врачи поставили ему диагноз перелом шейки бедра и кости в руке в районе плеча. Блогеру провели операцию, теперь он учится ходить с костылем. Полгода назад Варламов, катаясь на горных лыжах, уже получал травму. Тогда он порвал связки, которые соединяют руку с ключицей. Ему провели операцию в Германии стоимостью в 20 тысяч евро, что равно 1,9 миллиона рублей. Спустя три месяца блогер начал бегать и кататься на велосипеде, после чего снова получил травму. *Блогер Илья Варламов внесен Минюстом в реестр иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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