Получивший травму иноагент Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

Российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который получил перелом шейки бедра после падения с велосипеда, пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он сообщил, что потратил 500 евро, что равно 48 тысячам рублей, только за осмотр в больнице.
«Как вы поняли, страховки у меня не было. „500 евро за осмотр и еще 500 евро за первую ночь. Пожалуйста, оплатите“, — сразу сказала девушка. И знаете, что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — написал Варламов в своем telegram-канале. Он добавил, что врачи поставили ему диагноз перелом шейки бедра и кости в руке в районе плеча. Блогеру провели операцию, теперь он учится ходить с костылем.
Полгода назад Варламов, катаясь на горных лыжах, уже получал травму. Тогда он порвал связки, которые соединяют руку с ключицей. Ему провели операцию в Германии стоимостью в 20 тысяч евро, что равно 1,9 миллиона рублей. Спустя три месяца блогер начал бегать и кататься на велосипеде, после чего снова получил травму.
*Блогер Илья Варламов внесен Минюстом в реестр иноагентов
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