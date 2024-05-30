Получивший травму иноагент Варламов пожаловался на стоимость лечения в Европе

30 мая 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Варламов* сообщил, что после операции учится ходить с костылем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который получил перелом шейки бедра после падения с велосипеда, пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он сообщил, что потратил 500 евро, что равно 48 тысячам рублей, только за осмотр в больнице. «Как вы поняли, страховки у меня не было. „500 евро за осмотр и еще 500 евро за первую ночь. Пожалуйста, оплатите“, — сразу сказала девушка. И знаете, что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — написал Варламов в своем telegram-канале. Он добавил, что врачи поставили ему диагноз перелом шейки бедра и кости в руке в районе плеча. Блогеру провели операцию, теперь он учится ходить с костылем. Полгода назад Варламов, катаясь на горных лыжах, уже получал травму. Тогда он порвал связки, которые соединяют руку с ключицей. Ему провели операцию в Германии стоимостью в 20 тысяч евро, что равно 1,9 миллиона рублей. Спустя три месяца блогер начал бегать и кататься на велосипеде, после чего снова получил травму. *Блогер Илья Варламов внесен Минюстом в реестр иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский блогер Илья Варламов* (внесен Минюстом в реестр иноагентов), который получил перелом шейки бедра после падения с велосипеда, пожаловался на стоимость лечения в Европе. Он сообщил, что потратил 500 евро, что равно 48 тысячам рублей, только за осмотр в больнице. «Как вы поняли, страховки у меня не было. „500 евро за осмотр и еще 500 евро за первую ночь. Пожалуйста, оплатите“, — сразу сказала девушка. И знаете, что? Это был первый момент, когда я забыл про боль во всем теле», — написал Варламов в своем telegram-канале. Он добавил, что врачи поставили ему диагноз перелом шейки бедра и кости в руке в районе плеча. Блогеру провели операцию, теперь он учится ходить с костылем. Полгода назад Варламов, катаясь на горных лыжах, уже получал травму. Тогда он порвал связки, которые соединяют руку с ключицей. Ему провели операцию в Германии стоимостью в 20 тысяч евро, что равно 1,9 миллиона рублей. Спустя три месяца блогер начал бегать и кататься на велосипеде, после чего снова получил травму. *Блогер Илья Варламов внесен Минюстом в реестр иноагентов