Не состоявшийся из-за теракта в «Крокусе» концерт «Пикник» прошел в Москве

Концерт рок-группы «Пикник», который был отменен в марте из-за теракта, успешно прошел 1 июня на «Live Arena» в Москве. Об этом сообщил журналист с места событий.
«Концерт группы „Пикник“, ранее не состоявшийся из-за теракта в „Крокусе“, прошел в концертном зале „Live Арена“. На концерте были усилены меры безопасности. Зрителей просили выбросить все напитки, включая воду, рюкзаки и большие сумки», — передает корреспондент РИА Новости. К сообщению прикреплено видео с концерта.
За порядком на концерте следили сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность посетителей. Группа «Пикник» исполнила свои хиты, среди которых «Египтянин», «Черная каракатица», «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», вызвав восторг в публике, отмечает издание.
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