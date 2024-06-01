01 июня 2024

Не состоявшийся из-за теракта в «Крокусе» концерт «Пикник» прошел в Москве

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Поклонники тепло встретили выступление группы "Пикник" в Москве
Поклонники тепло встретили выступление группы "Пикник" в Москве Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Концерт рок-группы «Пикник», который был отменен в марте из-за теракта, успешно прошел 1 июня на «Live Arena» в Москве. Об этом сообщил журналист с места событий.

«Концерт группы „Пикник“, ранее не состоявшийся из-за теракта в „Крокусе“, прошел в концертном зале „Live Арена“. На концерте были усилены меры безопасности. Зрителей просили выбросить все напитки, включая воду, рюкзаки и большие сумки», — передает корреспондент РИА Новости. К сообщению прикреплено видео с концерта.

За порядком на концерте следили сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность посетителей. Группа «Пикник» исполнила свои хиты, среди которых «Египтянин», «Черная каракатица», «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», вызвав восторг в публике, отмечает издание.

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Концерт рок-группы «Пикник», который был отменен в марте из-за теракта, успешно прошел 1 июня на «Live Arena» в Москве. Об этом сообщил журналист с места событий. «Концерт группы „Пикник“, ранее не состоявшийся из-за теракта в „Крокусе“, прошел в концертном зале „Live Арена“. На концерте были усилены меры безопасности. Зрителей просили выбросить все напитки, включая воду, рюкзаки и большие сумки», — передает корреспондент РИА Новости. К сообщению прикреплено видео с концерта. За порядком на концерте следили сотрудники полиции, обеспечивающие безопасность посетителей. Группа «Пикник» исполнила свои хиты, среди которых «Египтянин», «Черная каракатица», «У шамана три руки», «Фиолетово-черный», вызвав восторг в публике, отмечает издание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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