Лавров отправился в африканское турне

Лавров прибыл с визитом в Гвинею
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Президент России Владимир Путин на подписании документов по итогам саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, лавров сергей
Лавров прибыл в столицу Гвинеи для двусторонних государственных переговоров Фото:

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился с государственным визитом в Африку. Он уже прибыл в столицу Гвинеи — Конакри. Об этом сообщили журналисты.

«Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке», — передает РИА Новости. Отмечается, что саму Гвинею министр последний раз посещал в 2013 году. Во время нынешнего визита ожидаются двусторонние контакты Лаврова с африканскими представителями.

Текущий приезд министра иностранных дел России в Африку станет шестым за последние два года. В последний раз он приезжал на саммит БРИКС в ЮАР. Ранее, в июле 2022 года, он посетил Уганду, Республику Конго, Египет и Эфиопию. В 2023 году Лавров отправился в Анголу, Эритрею, ЮАР, Эсватини, Мавританию, Судан и Мали.

Ранее президент РФ Владимир Путин приехал с государственным визитом в Узбекистан. В ходе переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиеевым было подписано свыше 20 соглашений. Среди них: стратегии торгово-экономического развития, увеличение поставок газа и другие. Более подробно о визите Путина в Ташкент — в материале URA.RU.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился с государственным визитом в Африку. Он уже прибыл в столицу Гвинеи — Конакри. Об этом сообщили журналисты. «Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке», — передает РИА Новости. Отмечается, что саму Гвинею министр последний раз посещал в 2013 году. Во время нынешнего визита ожидаются двусторонние контакты Лаврова с африканскими представителями. Текущий приезд министра иностранных дел России в Африку станет шестым за последние два года. В последний раз он приезжал на саммит БРИКС в ЮАР. Ранее, в июле 2022 года, он посетил Уганду, Республику Конго, Египет и Эфиопию. В 2023 году Лавров отправился в Анголу, Эритрею, ЮАР, Эсватини, Мавританию, Судан и Мали. Ранее президент РФ Владимир Путин приехал с государственным визитом в Узбекистан. В ходе переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиеевым было подписано свыше 20 соглашений. Среди них: стратегии торгово-экономического развития, увеличение поставок газа и другие. Более подробно о визите Путина в Ташкент — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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