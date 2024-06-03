Лавров отправился в африканское турне

Лавров прибыл с визитом в Гвинею

03 июня 2024 в 07:33 Размер текста - 17 +

Лавров прибыл в столицу Гвинеи для двусторонних государственных переговоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился с государственным визитом в Африку. Он уже прибыл в столицу Гвинеи — Конакри. Об этом сообщили журналисты. «Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке», — передает РИА Новости. Отмечается, что саму Гвинею министр последний раз посещал в 2013 году. Во время нынешнего визита ожидаются двусторонние контакты Лаврова с африканскими представителями. Текущий приезд министра иностранных дел России в Африку станет шестым за последние два года. В последний раз он приезжал на саммит БРИКС в ЮАР. Ранее, в июле 2022 года, он посетил Уганду, Республику Конго, Египет и Эфиопию. В 2023 году Лавров отправился в Анголу, Эритрею, ЮАР, Эсватини, Мавританию, Судан и Мали. Ранее президент РФ Владимир Путин приехал с государственным визитом в Узбекистан. В ходе переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиеевым было подписано свыше 20 соглашений. Среди них: стратегии торгово-экономического развития, увеличение поставок газа и другие. Более подробно о визите Путина в Ташкент — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отправился с государственным визитом в Африку. Он уже прибыл в столицу Гвинеи — Конакри. Об этом сообщили журналисты. «Сергей Лавров прибыл в столицу Гвинеи — Конакри, с которой у него начинается поездка по Африке», — передает РИА Новости. Отмечается, что саму Гвинею министр последний раз посещал в 2013 году. Во время нынешнего визита ожидаются двусторонние контакты Лаврова с африканскими представителями. Текущий приезд министра иностранных дел России в Африку станет шестым за последние два года. В последний раз он приезжал на саммит БРИКС в ЮАР. Ранее, в июле 2022 года, он посетил Уганду, Республику Конго, Египет и Эфиопию. В 2023 году Лавров отправился в Анголу, Эритрею, ЮАР, Эсватини, Мавританию, Судан и Мали. Ранее президент РФ Владимир Путин приехал с государственным визитом в Узбекистан. В ходе переговоров с главой республики Шавкатом Мирзиеевым было подписано свыше 20 соглашений. Среди них: стратегии торгово-экономического развития, увеличение поставок газа и другие. Более подробно о визите Путина в Ташкент — в материале URA.RU.