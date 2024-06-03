В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Видео

03 июня 2024 в 09:20 Размер текста - 17 +

Пожарные уже приступили к тушению огня на складе, сообщили в региональном ГУ МЧС России Фото: Илья Московец © URA.RU В Новосибирске начался пожар на складе горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «Сообщение о происшествии поступило в 10:19 (06:19 по московскому времени — прим. URA.RU). В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада», — говорится в сообщении ведомства, его приводит ТАСС. Сейчас из здания валит густой черный дым. На первом этаже хранятся горюче-смазочные материалы. Часть конструкций начала рушиться. Пожарные уже прибыли на место. Рядом со складом развернут оперативный штаб. Причины возгорания пока неизвестны. Ранг пожара — третий. Площадь — 4,5 тысячи квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новосибирске начался пожар на складе горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «Сообщение о происшествии поступило в 10:19 (06:19 по московскому времени — прим. URA.RU). В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада», — говорится в сообщении ведомства, его приводит ТАСС. Сейчас из здания валит густой черный дым. На первом этаже хранятся горюче-смазочные материалы. Часть конструкций начала рушиться. Пожарные уже прибыли на место. Рядом со складом развернут оперативный штаб. Причины возгорания пока неизвестны. Ранг пожара — третий. Площадь — 4,5 тысячи квадратных метров.