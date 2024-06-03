В Новосибирске начался пожар на складе горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.
«Сообщение о происшествии поступило в 10:19 (06:19 по московскому времени — прим. URA.RU). В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада», — говорится в сообщении ведомства, его приводит ТАСС.
Сейчас из здания валит густой черный дым. На первом этаже хранятся горюче-смазочные материалы. Часть конструкций начала рушиться. Пожарные уже прибыли на место. Рядом со складом развернут оперативный штаб. Причины возгорания пока неизвестны. Ранг пожара — третий. Площадь — 4,5 тысячи квадратных метров.
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