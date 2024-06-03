В Новосибирске загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, локализация пожара, пожарные в касках
Пожарные уже приступили к тушению огня на складе, сообщили в региональном ГУ МЧС России Фото:

В Новосибирске начался пожар на складе горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

«Сообщение о происшествии поступило в 10:19 (06:19 по московскому времени — прим. URA.RU). В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада», — говорится в сообщении ведомства, его приводит ТАСС.

Сейчас из здания валит густой черный дым. На первом этаже хранятся горюче-смазочные материалы. Часть конструкций начала рушиться. Пожарные уже прибыли на место. Рядом со складом развернут оперативный штаб. Причины возгорания пока неизвестны. Ранг пожара — третий. Площадь — 4,5 тысячи квадратных метров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирске начался пожар на складе горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России. «Сообщение о происшествии поступило в 10:19 (06:19 по московскому времени — прим. URA.RU). В Кировском районе по улице Оловозаводская, 47 загорелась кровля склада», — говорится в сообщении ведомства, его приводит ТАСС. Сейчас из здания валит густой черный дым. На первом этаже хранятся горюче-смазочные материалы. Часть конструкций начала рушиться. Пожарные уже прибыли на место. Рядом со складом развернут оперативный штаб. Причины возгорания пока неизвестны. Ранг пожара — третий. Площадь — 4,5 тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...