В России проиндексируют выплаты одной группе пенсионеров

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военным на 5,1%
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2024 Торжественное прохождение войск Пермского гарнизона и военной техники на Октябрьской площади. Пермь, гвоздики, 9 мая, пенсионеры, ветераны, ветераны сво, льготы
Ветераны Вооруженных сил на Параде Победы в Москве, 9 мая 2024 года Фото:

С первого октября пенсии военнослужащим проиндексируют на 5,1%. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму третьего июня. Документом предусмотрены и другие важные изменения.

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«С 1 октября при расчете выплат будут учитывать 89,83% денежного довольствия», — говорится в опубликованном на официальном сайте правовой информации документе. Индексация предполагается для тех, кто проходил службу в Вооруженных Силах, службах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, а также в структурах, занимающихся контролем за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии и органах принудительного исполнения Российской Федерации, включая членов их семей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о планах индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, начиная с 1 октября этого года, в ходе заседания российского правительства. Он отметил, что первоначально предполагалось повышение на 4,5%, однако после пересмотра прогноза инфляции до 5,1%, было решено скорректировать механизм расчета пенсий в соответствии с новыми данными.

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С первого октября пенсии военнослужащим проиндексируют на 5,1%. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму третьего июня. Документом предусмотрены и другие важные изменения. «С 1 октября при расчете выплат будут учитывать 89,83% денежного довольствия», — говорится в опубликованном на официальном сайте правовой информации документе. Индексация предполагается для тех, кто проходил службу в Вооруженных Силах, службах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, а также в структурах, занимающихся контролем за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии и органах принудительного исполнения Российской Федерации, включая членов их семей. Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о планах индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, начиная с 1 октября этого года, в ходе заседания российского правительства. Он отметил, что первоначально предполагалось повышение на 4,5%, однако после пересмотра прогноза инфляции до 5,1%, было решено скорректировать механизм расчета пенсий в соответствии с новыми данными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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