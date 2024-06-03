В России проиндексируют выплаты одной группе пенсионеров

В Госдуму внесли законопроект об индексации пенсий военным на 5,1%

Ветераны Вооруженных сил на Параде Победы в Москве, 9 мая 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С первого октября пенсии военнослужащим проиндексируют на 5,1%. Соответствующий законопроект правительство РФ внесло в Госдуму третьего июня. Документом предусмотрены и другие важные изменения.

«С 1 октября при расчете выплат будут учитывать 89,83% денежного довольствия», — говорится в опубликованном на официальном сайте правовой информации документе. Индексация предполагается для тех, кто проходил службу в Вооруженных Силах, службах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, а также в структурах, занимающихся контролем за оборотом наркотиков и психотропных веществ, в учреждениях уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии и органах принудительного исполнения Российской Федерации, включая членов их семей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов объявил о планах индексации пенсий военным пенсионерам на 5,1%, начиная с 1 октября этого года, в ходе заседания российского правительства. Он отметил, что первоначально предполагалось повышение на 4,5%, однако после пересмотра прогноза инфляции до 5,1%, было решено скорректировать механизм расчета пенсий в соответствии с новыми данными.