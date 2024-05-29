Семьи погибших участников СВО смогут одновременно получать две пенсии

Семьи погибших участников спецоперации получат право на двойное пенсионное обеспечение. Теперь выплаты по потере кормильца будет получать не только ребенок, но и супруга погибшего. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.
«Супруги погибших военнослужащих будут получать пенсию по потере кормильца при условии, что они не вступили в повторный брак», — сообщило ТАСС со ссылкой на соответствующий документ. Там же отмечено, что еще одним условием получения пенсий является уход за детьми до 23 лет, имеющими право на пенсию.
Ранее президент россии подписал закон о запрете взысканий долгов с пенсий инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и доплат к таким пенсиям. Соответствующий документ был опубликован на сайте правовых актов.
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