Что находится во владении брата Максима Галкина*, у которого прошли обыски

Брат иноагента Галкина владеет пятью земельными участками и двумя иномарками
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
SHOT выяснил, каким имуществом владеет старший брат Максима Галкина*
SHOT выяснил, каким имуществом владеет старший брат Максима Галкина* Фото:

У Дмитрия Галкина, старшего брата артиста Максима Галкина (признан иноагентом), в собственности имеется квартира, пять земельных участков, два автомобиля Mercedes и американский байк. Помимо этого он владеет пятью участками в Новой Москве. На днях силовики пришли к нему с обысками.

"Квартира, пять земельных участков, два «мерса» и американский байк — SHOT выяснил, чем владеет старший брат Максима Галкина*, которого подозревают в сокрытии израильского гражданства На 59-летнего Дмитрия Галкина оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток», – передает tg-канал Shot.

Помимо этого, Галкин-старший имеет недвижимость в Израиле. Дом ценой около 6 млн долларов в элитном районе города Кесария. «Именно там после начала СВО живут Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми. Сам Дмитрий Галкин в разговоре с SHOT назвал все обвинения ахинеей», – сообщает Shot.

*Максим Галкин признан иноагентом в РФ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У Дмитрия Галкина, старшего брата артиста Максима Галкина (признан иноагентом), в собственности имеется квартира, пять земельных участков, два автомобиля Mercedes и американский байк. Помимо этого он владеет пятью участками в Новой Москве. На днях силовики пришли к нему с обысками. "Квартира, пять земельных участков, два «мерса» и американский байк — SHOT выяснил, чем владеет старший брат Максима Галкина*, которого подозревают в сокрытии израильского гражданства На 59-летнего Дмитрия Галкина оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток», – передает tg-канал Shot. Помимо этого, Галкин-старший имеет недвижимость в Израиле. Дом ценой около 6 млн долларов в элитном районе города Кесария. «Именно там после начала СВО живут Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми. Сам Дмитрий Галкин в разговоре с SHOT назвал все обвинения ахинеей», – сообщает Shot. *Максим Галкин признан иноагентом в РФ
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...