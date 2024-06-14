Что находится во владении брата Максима Галкина*, у которого прошли обыски

У Дмитрия Галкина, старшего брата артиста Максима Галкина (признан иноагентом), в собственности имеется квартира, пять земельных участков, два автомобиля Mercedes и американский байк. Помимо этого он владеет пятью участками в Новой Москве. На днях силовики пришли к нему с обысками.
"Квартира, пять земельных участков, два «мерса» и американский байк — SHOT выяснил, чем владеет старший брат Максима Галкина*, которого подозревают в сокрытии израильского гражданства На 59-летнего Дмитрия Галкина оформлено пять участков в Новой Москве общей площадью около 80 соток», – передает tg-канал Shot.
Помимо этого, Галкин-старший имеет недвижимость в Израиле. Дом ценой около 6 млн долларов в элитном районе города Кесария. «Именно там после начала СВО живут Максим Галкин* и Алла Пугачёва с детьми. Сам Дмитрий Галкин в разговоре с SHOT назвал все обвинения ахинеей», – сообщает Shot.
*Максим Галкин признан иноагентом в РФ
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