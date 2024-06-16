Российская команда Team Spirit выиграла турнир по CS2

Команда Team Spirit из РФ победила на весеннем турнире серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2. Соревнование проходило в Лондоне, пишет РИА Новости Спорта.
«В гранд-финале российский коллектив обыграл украинскую команду Natus Vincere со счетом 3:1. Третье место поделили российская команда Virtus.pro и Team Vitality из Западной Европы», — передает издание
В Team Spirit входят россияне Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Данил donk Крышковец, Дмитрий sh1ro Соколов, а также украинец Мирослав zont1x Плахотя. Крышковеца признали самым ценным игроком первенства.
Ранее российская команда Young из РФ выиграла у соотечественников из HLS в финальной стадии турнира в дисциплине «Warface + лазертаг». Киберсоревнование проводилось в рамках «Игр будущего».
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