24 февраля 2024

Российская команда стала лучшей в Warface на «Играх будущего»

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Международный киберспортивный турнир проходит в Казани Фото:

Команда Young из РФ выиграла у соотечественников из HLS в финальной стадии турнира в дисциплине «Warface + лазертаг» на «Играх будущего». Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

«Young победили со счетом 2:0. В матче за третье место встречались две российские команды Winstrike и Antayd. Их противостояние завершилось аналогичным счетом» — написано на сайте агентства.

В дисциплине разыгрывали 250 тысяч долларов. Победителям выдали 87,5 тысячи, финалистам — 50, занявшей третье место команде — 37,5 тысячи долларов. Игроки Young рассказали, что собираются потратить деньги на ремонт квартир, усовершенствование компьютеров и помощь родителям.

Первым чемпионом на «Играх будущего» стала команда из Беларуси под названием Minsk. Она одержала победу в дисциплине виртуальных велогонок. Турнир стартовал 21 февраля в Казани.

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Команда Young из РФ выиграла у соотечественников из HLS в финальной стадии турнира в дисциплине «Warface + лазертаг» на «Играх будущего». Об этом сообщает РИА Новости Спорт. «Young победили со счетом 2:0. В матче за третье место встречались две российские команды Winstrike и Antayd. Их противостояние завершилось аналогичным счетом» — написано на сайте агентства. В дисциплине разыгрывали 250 тысяч долларов. Победителям выдали 87,5 тысячи, финалистам — 50, занявшей третье место команде — 37,5 тысячи долларов. Игроки Young рассказали, что собираются потратить деньги на ремонт квартир, усовершенствование компьютеров и помощь родителям. Первым чемпионом на «Играх будущего» стала команда из Беларуси под названием Minsk. Она одержала победу в дисциплине виртуальных велогонок. Турнир стартовал 21 февраля в Казани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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