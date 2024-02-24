Российская команда стала лучшей в Warface на «Играх будущего»

Команда Young из РФ выиграла у соотечественников из HLS в финальной стадии турнира в дисциплине «Warface + лазертаг» на «Играх будущего». Об этом сообщает РИА Новости Спорт.
«Young победили со счетом 2:0. В матче за третье место встречались две российские команды Winstrike и Antayd. Их противостояние завершилось аналогичным счетом» — написано на сайте агентства.
В дисциплине разыгрывали 250 тысяч долларов. Победителям выдали 87,5 тысячи, финалистам — 50, занявшей третье место команде — 37,5 тысячи долларов. Игроки Young рассказали, что собираются потратить деньги на ремонт квартир, усовершенствование компьютеров и помощь родителям.
Первым чемпионом на «Играх будущего» стала команда из Беларуси под названием Minsk. Она одержала победу в дисциплине виртуальных велогонок. Турнир стартовал 21 февраля в Казани.
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