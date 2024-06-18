Руанда отозвала подпись под итогами конференции по Украине

Руанда отозвала свою подпись под итогами конференции по Украине, проходившей 15–16 июня в Бюргенштоке (Швейцария). Информация об этом следует из списка участников встречи, согласившихся с требованиями, который опубликовало швейцарское министерство иностранных дел.
«Список стран, которые поддерживают совместное коммюнике: Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Босния и Герцеговина, Кабо-Верде, Канада, Чили, Коморские острова, Коста-Рика, Кот-д»Ивуар, Совет Европы...», — говорится на сайде МИД Швейцарии. Однако Руанды, ранее состоявшей в списке, нет. На данный момент итоги саммита отказались поддержать 16 стран, участвовавших в нем.
Помимо Руанды из итогового списка пропали Иордания и Ирак, однако некоторые страны-партнеры России подписали его. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: подписание декларации Турцией, Сербией и Венгрией не повлияет на отношения с Россией.
Сами итоги мероприятия в Европе оценивают негативно — депутат партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре признал полный провал прошедшей конференции. С его мнением согласна и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Несмотря на это, президент Швейцарии Виола Амхерд уже выразила готовность организовать новую конференцию, направленную на решение украинского вопроса, еще до выборов президента США.
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