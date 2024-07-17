Hamster Kombat анонсировал airdrop и выход на биржу

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Приложение Hamster Kombat выпустило свой токен на блокчейне TON Фото:

Приложение Hamster Kombat анонсировало Airdrop и выпуск своего токена на блокчейне TON. Об этом рассказали разработчики приложения.

«Airdrop, airdrop, airdrop», — оповестили в официальном аккаунте приложения в соцсети X. Далее в сообщении порекомендовали пользователям ввести свой адрес TON и проверить кошелек в течение следующих 24 часов.

В мессенджере Telegram появилась игра Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка, зарабатывать очки и якобы получать реальные деньги. Платформа получила популярность среди 78 миллионов игроков. URA.RU подробно описывало принципы работы Hamster Kombat в своем материале.

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Приложение Hamster Kombat анонсировало Airdrop и выпуск своего токена на блокчейне TON. Об этом рассказали разработчики приложения. «Airdrop, airdrop, airdrop», — оповестили в официальном аккаунте приложения в соцсети X. Далее в сообщении порекомендовали пользователям ввести свой адрес TON и проверить кошелек в течение следующих 24 часов. В мессенджере Telegram появилась игра Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка, зарабатывать очки и якобы получать реальные деньги. Платформа получила популярность среди 78 миллионов игроков. URA.RU подробно описывало принципы работы Hamster Kombat в своем материале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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