Hamster Kombat анонсировал airdrop и выход на биржу

Приложение Hamster Kombat анонсировало Airdrop и выпуск своего токена на блокчейне TON. Об этом рассказали разработчики приложения.
«Airdrop, airdrop, airdrop», — оповестили в официальном аккаунте приложения в соцсети X. Далее в сообщении порекомендовали пользователям ввести свой адрес TON и проверить кошелек в течение следующих 24 часов.
В мессенджере Telegram появилась игра Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка, зарабатывать очки и якобы получать реальные деньги. Платформа получила популярность среди 78 миллионов игроков. URA.RU подробно описывало принципы работы Hamster Kombat в своем материале.
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