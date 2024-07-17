Экономика Hamster Kombat анонсировал airdrop и выход на биржу 17 июля 2024 в 12:56 Размер текста - 17 + Приложение Hamster Kombat выпустило свой токен на блокчейне TON Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приложение Hamster Kombat анонсировало Airdrop и выпуск своего токена на блокчейне TON. Об этом рассказали разработчики приложения. «Airdrop, airdrop, airdrop», — оповестили в официальном аккаунте приложения в соцсети X. Далее в сообщении порекомендовали пользователям ввести свой адрес TON и проверить кошелек в течение следующих 24 часов. В мессенджере Telegram появилась игра Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка, зарабатывать очки и якобы получать реальные деньги. Платформа получила популярность среди 78 миллионов игроков. URA.RU подробно описывало принципы работы Hamster Kombat в своем материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Приложение Hamster Kombat анонсировало Airdrop и выпуск своего токена на блокчейне TON. Об этом рассказали разработчики приложения. «Airdrop, airdrop, airdrop», — оповестили в официальном аккаунте приложения в соцсети X. Далее в сообщении порекомендовали пользователям ввести свой адрес TON и проверить кошелек в течение следующих 24 часов. В мессенджере Telegram появилась игра Hamster Kombat, где нужно нажимать на хомяка, зарабатывать очки и якобы получать реальные деньги. Платформа получила популярность среди 78 миллионов игроков. URA.RU подробно описывало принципы работы Hamster Kombat в своем материале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям