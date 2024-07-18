Raiffeisen хочет обанкротить одного из крупнейших производителей грибов в РФ

Райффайзенбанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «НГК «Кашира» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Одному из лидеров российского грибного рынка, компании «НГК «Кашира», угрожает банкротство из-за долга перед Райффайзенбанком, размер которого приближается к 1,5 млрд рублей. Это следует из сообщения на «Федресурсе» от 10 июля.

Райффайзенбанк планирует подать в арбитражный суд заявление о несостоятельности ООО «НГК «Кашира», как указано в информационном сообщении на «Федресурсе» от 10 июля, передает « Коммерсант». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк является кредитором и обладателем залоговых прав на 100% долей компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м.

При этом специалисты объяснили, что Райффайзенбанк может обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «НГК „Кашира“, если долг компании превышает 2 млн рублей и не погашается более трех месяцев. „Заявление о намерении подать в суд публикуется не менее чем за 15 дней до этого“, — объясняет Владимир Клименко, советник банкротной практики BGP Litigation. Анастасия Лысенко из компании „ЮрТехКонсалт“ добавляет, что у „НГК ‚Кашира‘ есть возможность погасить долг или реструктуризировать его в указанный период, однако наличие залога у кредитора ограничивает продажу компании без его согласия.