Raiffeisen хочет обанкротить одного из крупнейших производителей грибов в РФ

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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
Райффайзенбанк намерен обратиться в Арбитражный суд с заявлением о банкротстве ООО «НГК «Кашира» Фото:

Одному из лидеров российского грибного рынка, компании «НГК «Кашира», угрожает банкротство из-за долга перед Райффайзенбанком, размер которого приближается к 1,5 млрд рублей. Это следует из сообщения на «Федресурсе» от 10 июля.

Райффайзенбанк планирует подать в арбитражный суд заявление о несостоятельности ООО «НГК «Кашира», как указано в информационном сообщении на «Федресурсе» от 10 июля, передает «Коммерсант». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк является кредитором и обладателем залоговых прав на 100% долей компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м.

При этом специалисты объяснили, что Райффайзенбанк может обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «НГК „Кашира“, если долг компании превышает 2 млн рублей и не погашается более трех месяцев. „Заявление о намерении подать в суд публикуется не менее чем за 15 дней до этого“, — объясняет Владимир Клименко, советник банкротной практики BGP Litigation. Анастасия Лысенко из компании „ЮрТехКонсалт“ добавляет, что у „НГК ‚Кашира‘ есть возможность погасить долг или реструктуризировать его в указанный период, однако наличие залога у кредитора ограничивает продажу компании без его согласия.

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Одному из лидеров российского грибного рынка, компании «НГК «Кашира», угрожает банкротство из-за долга перед Райффайзенбанком, размер которого приближается к 1,5 млрд рублей. Это следует из сообщения на «Федресурсе» от 10 июля. Райффайзенбанк планирует подать в арбитражный суд заявление о несостоятельности ООО «НГК «Кашира», как указано в информационном сообщении на «Федресурсе» от 10 июля, передает «Коммерсант». По данным системы «СПАРК-Интерфакс», банк является кредитором и обладателем залоговых прав на 100% долей компании и ее здание площадью 1,1 тыс. кв. м. При этом специалисты объяснили, что Райффайзенбанк может обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «НГК „Кашира“, если долг компании превышает 2 млн рублей и не погашается более трех месяцев. „Заявление о намерении подать в суд публикуется не менее чем за 15 дней до этого“, — объясняет Владимир Клименко, советник банкротной практики BGP Litigation. Анастасия Лысенко из компании „ЮрТехКонсалт“ добавляет, что у „НГК ‚Кашира‘ есть возможность погасить долг или реструктуризировать его в указанный период, однако наличие залога у кредитора ограничивает продажу компании без его согласия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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