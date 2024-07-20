Врач объяснила, почему многие не могут похудеть, даже правильно питаясь

Врач Кришан: нехватка определенных гормонов является причиной неудач в похудении

20 июля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Гипотиреоз может быть причиной набора веса, даже при соблюдении здоровой диеты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Несмотря на правильную диету, люди с проблемами в области щитовидной железы могут испытывать трудности с контролем веса. Это связано с замедлением метаболизма, вызванным недостатком гормонов щитовидной железы, сообщила британский врач Пунам Кришан. «Если у вас недостаточно активная щитовидная железа, вы не вырабатываете достаточное количество этих важных гормонов (гормонов, которые регулируют различные функции тела — прим. URA.RU)», — написало издание Mirror , ссылаясь на слова доктора Пунам Кришан. Терапевт объяснила, что недостаток этих гормонов может замедлить метаболизм, что приводит к набору веса. По словам Кришан, гипотериоз, то есть недостаточная активность щитовидной железы, также может задерживать соль и воду в организме, поэтому человек чувствует тяжесть. Для решения этой проблемы терапевт посоветовала сдать анализ крови, а также скорректировать образ жизни: следить за питанием, включить физическую нагрузку и соблюдать режим сна. Врачи неоднократно подмечали, насколько внешний вид человека может рассказать о его здоровье и проблемах с гормональной системой. Например, облысение может указывать на высокий уровень тестостерона, а потеря бровей — на гипотиреоз, темные круги и мешки под глазами — на инсулинорезистентность, а жирная кожа — на высокий уровень андрогенов. Поэтому важно обращать внимание на такие сигналы и консультироваться с врачом, чтобы своевременно диагностировать и лечить возможные гормональные нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Несмотря на правильную диету, люди с проблемами в области щитовидной железы могут испытывать трудности с контролем веса. Это связано с замедлением метаболизма, вызванным недостатком гормонов щитовидной железы, сообщила британский врач Пунам Кришан. «Если у вас недостаточно активная щитовидная железа, вы не вырабатываете достаточное количество этих важных гормонов (гормонов, которые регулируют различные функции тела — прим. URA.RU)», — написало издание Mirror, ссылаясь на слова доктора Пунам Кришан. Терапевт объяснила, что недостаток этих гормонов может замедлить метаболизм, что приводит к набору веса. По словам Кришан, гипотериоз, то есть недостаточная активность щитовидной железы, также может задерживать соль и воду в организме, поэтому человек чувствует тяжесть. Для решения этой проблемы терапевт посоветовала сдать анализ крови, а также скорректировать образ жизни: следить за питанием, включить физическую нагрузку и соблюдать режим сна. Врачи неоднократно подмечали, насколько внешний вид человека может рассказать о его здоровье и проблемах с гормональной системой. Например, облысение может указывать на высокий уровень тестостерона, а потеря бровей — на гипотиреоз, темные круги и мешки под глазами — на инсулинорезистентность, а жирная кожа — на высокий уровень андрогенов. Поэтому важно обращать внимание на такие сигналы и консультироваться с врачом, чтобы своевременно диагностировать и лечить возможные гормональные нарушения.