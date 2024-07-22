22 июля 2024

Конгрессвумен потребовала доказательств того, что Байден жив

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
В Белом доме сообщили, что Байден 23 июля проводил онлайн-встречи Фото:

Республиканская конгрессвумен Лорен Боберт выдвинула требование к президенту США Джо Байдену, призывая его предоставить подтверждение того, что он жив. Это требование появилось на фоне усиливающихся слухов и спекуляций относительно состояния здоровья главы государства.

«Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера. Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо», — написала Боберт на своей странице в социальной сети X.

Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. Лечащий врач президента Кевин О’Коннор позже заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью прошли. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер забил тревогу по поводу отсутствия публичных выступлений Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства. Позже в Белом доме на фоне слухов о якобы смерти Байдена рассказали, что американский лидер проводил накануне онлайн-встречи по нацбезопасности.

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Республиканская конгрессвумен Лорен Боберт выдвинула требование к президенту США Джо Байдену, призывая его предоставить подтверждение того, что он жив. Это требование появилось на фоне усиливающихся слухов и спекуляций относительно состояния здоровья главы государства. «Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера. Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо», — написала Боберт на своей странице в социальной сети X. Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. Лечащий врач президента Кевин О’Коннор позже заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти полностью прошли. Ведущий телеканала Fox News Брет Байер забил тревогу по поводу отсутствия публичных выступлений Байдена и призвал Демократическую партию предоставить «доказательства жизни» главы государства. Позже в Белом доме на фоне слухов о якобы смерти Байдена рассказали, что американский лидер проводил накануне онлайн-встречи по нацбезопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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