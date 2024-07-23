В Эстонии обнаружили ложь Украины о численности подразделений

На Украине недобор, а вследствие пополнение личного состава ВСУ происходит за счет мобилизованных. Однако на поле боя им не хватает навыков, которые были получены во время недели учебы, поэтому новые украинские бойцы быстрее получают ранения. Об этом сообщил генерал-майор запаса Рихо Но.
«Они надеялись сформировать 10 новых бригад — в бригаде около 5000-6000 человек. Сегодня мы видим, что в основном мобилизованными латают дыры на передовой, на тех участках, где подразделения сильно повреждены», — заявил Рихо Но, его слова передает ERR. Такое положение дел обусловлено тем, что подразделения ВСУ не полностью сформированы. В свою очередь, подразделения, которые находятся на линии фронта, заполнены примерно на 60%.
При этом новые мобилизованные плохо обучены, они быстрее получают ранения в бою. По словам Ноуна, для них недостаточно недели обучения для ведения полномасштабных боевых действий.
Ранее газета Guardian написала, что власти Украины досрочно освободили 3,8 тысячи заключенных, чтобы устранить бреши в подразделениях ВСУ. Так, интерес по вступлению в армию выразили 5,9 тысячи осужденных, но некоторым из них было отказано по состоянию здоровья, передает 360.ru.
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