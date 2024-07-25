Назван лидер рейтинга качества китайских автомобилей

Кроссовер GAC GS3 стал лидером рейтинга качества недорогих китайских автомобилей. Об этом сообщили представители автопроизводителя из КНР.
«В сегменте компактных китайских кроссоверов GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183. Чем меньшее количество баллов набирает автомобиль, тем выше качество», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные автопроизводителя.
Уточняется, что машины оценивались по таким параметрам как надежность, удобство использования, эффективность и безопасность. Рейтинг обосновывался по методике комитета по стандартизации КНР.
Растет экспорт в Россию легковых автомобилей из Китая. В настоящее время по объему закупок китайских автомобилей РФ занимает первое место, передает RT.
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