Назван лидер рейтинга качества китайских автомобилей

GAC GS3 возглавил рейтинг качества недорогих китайских автомобилей
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В КНР определили лучший недорогой кроссовер
В КНР определили лучший недорогой кроссовер Фото:

Кроссовер GAC GS3 стал лидером рейтинга качества недорогих китайских автомобилей. Об этом сообщили представители автопроизводителя из КНР.

«В сегменте компактных китайских кроссоверов GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183. Чем меньшее количество баллов набирает автомобиль, тем выше качество», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные автопроизводителя.

Уточняется, что машины оценивались по таким параметрам как надежность, удобство использования, эффективность и безопасность. Рейтинг обосновывался по методике комитета по стандартизации КНР.

Растет экспорт в Россию легковых автомобилей из Китая. В настоящее время по объему закупок китайских автомобилей РФ занимает первое место, передает RT.

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Кроссовер GAC GS3 стал лидером рейтинга качества недорогих китайских автомобилей. Об этом сообщили представители автопроизводителя из КНР. «В сегменте компактных китайских кроссоверов GAC GS3 обогнал своих конкурентов, в числе которых Changan CS35 plus, Geely Coolray, Chery Tiggo 5, BAIC X3 и другие, набрав 131 балл. Средний показатель по сегменту оказался равен 183. Чем меньшее количество баллов набирает автомобиль, тем выше качество», — передает газета «Известия» со ссылкой на данные автопроизводителя. Уточняется, что машины оценивались по таким параметрам как надежность, удобство использования, эффективность и безопасность. Рейтинг обосновывался по методике комитета по стандартизации КНР. Растет экспорт в Россию легковых автомобилей из Китая. В настоящее время по объему закупок китайских автомобилей РФ занимает первое место, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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