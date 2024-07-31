31 июля 2024

Запад заблокировал в СБ ООН проект заявления России по убийству Хании

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Проект заявления РФ заблокировали в ООН Фото:

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заблокировали проект заявления для прессы в Совете Безопасности ООН, предложенный Россией для осуждения убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани.

«Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией», — сказал Иравани на заседании СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости.

Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение ХАМАС обвинило в его смерти Израиль и США, предупредив, что атака не останется без ответа. После этих событий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести.

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Соединенные Штаты, Великобритания и Франция заблокировали проект заявления для прессы в Совете Безопасности ООН, предложенный Россией для осуждения убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани. «Проект заявления для прессы, предложенный Россией для осуждения зверского акта Израиля, был заблокирован Соединенными Штатами, Великобританией и Францией», — сказал Иравани на заседании СБ ООН. Его слова приводит РИА Новости. Исмаил Хания был убит в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Палестинское движение ХАМАС обвинило в его смерти Израиль и США, предупредив, что атака не останется без ответа. После этих событий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в качестве мести.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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