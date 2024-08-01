01 августа 2024

Белый дом: Байден не стал разговаривать с Путиным по обмену заключенными

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Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Лидеры стран не обсуждали обмен заключенными Фото:

Президент США Джо Байден не общался с президентом России Владимиром Путиным в связи с недавним обменом заключенными между двумя странами. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома РИА Новости.

«Нет», — пояснил чиновник Соединенных Штатов, отвечая на вопрос о том, были ли контакты на высшем уровне по вопросу обмена. Сам Байден, в свою очередь, заявлял ранее, что у него «нет необходимости говорить с Путиным».

Обмен заключенными между США и РФ произошел первого августа. О том, что известно о произошедшем — в материале URA.RU.

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Президент США Джо Байден не общался с президентом России Владимиром Путиным в связи с недавним обменом заключенными между двумя странами. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома РИА Новости. «Нет», — пояснил чиновник Соединенных Штатов, отвечая на вопрос о том, были ли контакты на высшем уровне по вопросу обмена. Сам Байден, в свою очередь, заявлял ранее, что у него «нет необходимости говорить с Путиным». Обмен заключенными между США и РФ произошел первого августа. О том, что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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