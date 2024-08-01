Белый дом: Байден не стал разговаривать с Путиным по обмену заключенными

Лидеры стран не обсуждали обмен заключенными
Президент США Джо Байден не общался с президентом России Владимиром Путиным в связи с недавним обменом заключенными между двумя странами. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома РИА Новости.
«Нет», — пояснил чиновник Соединенных Штатов, отвечая на вопрос о том, были ли контакты на высшем уровне по вопросу обмена. Сам Байден, в свою очередь, заявлял ранее, что у него «нет необходимости говорить с Путиным».
Обмен заключенными между США и РФ произошел первого августа. О том, что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
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