Политолог определил 12 вызовов, стоящих перед партиями в 2024 году

Политолог Чеснаков: на выборах-2024 перед партиями стоит 12 вызовов

06 августа 2024 в 20:12 Размер текста - 17 +

Чеснаков рассказал, с какими вызовами столкнутся партии на выборах-2024 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель научного совета центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков определил 12 вызовов, которые стоят перед партиями на грядущих сентябрьских выборах. Он назвал их во время круглого стола Фонда развития гражданского общества «ЕДГ-2024». Вызов цифры (какой результат будет получен, как он будет соотноситься с прошлыми результатами); Вызов конкуренции (какие места и в каких регионах возьмут те или иные партии); Вызов личный (как себя проявят лидеры партий); Вызов организационный (как себя проявят партийные машины); Вызов системный (смогут ли партии показать те результаты, которые подтвердят справедливость и эффективность политической системы в целом); Вызов истории (ЕДГ несет смыслы президентской кампании, во время которой были определены политические смыслы на ближайшие 6 лет); Вызов будущего (смогут ли партии показать нацеленность на результаты 2025 и 2026 годов); Вызов идей (какие новые идеи и предложения появятся у партий, будут ли они новыми); Вызов повестки (как партии отработают актуальную социально-экономическую и политическую повестку); Вызов СВО (какое количество представителей новой элиты войдет во власть через партийные лифты); Вызов технологический (какие новые технологии будут использованы партиями на выборах); Цифровой вызов (как будет использованы новые технологии, связанные с цифровизацией). «Не всеми этими вызовами ограничены проблемы. Но если через эту рамку вызовов посмотреть на те задачи, которые в стратегическом плане стоят перед партиями, то можно понять, с чем мы столкнемся и по итогам кампании можно будет ответить на эти 12 групп вызовов, насколько партии смогли себя проявить», — заключил Чеснаков. В сентябре 2024 года в России избирается 21 губернатор и 13 законодательных собраний регионов. Также выборы пройдут в думы 22-х административных центров. Голосовать будут 55 млн избирателей. Всего избираются 35 тысяч мандатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководитель научного совета центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков определил 12 вызовов, которые стоят перед партиями на грядущих сентябрьских выборах. Он назвал их во время круглого стола Фонда развития гражданского общества «ЕДГ-2024». «Не всеми этими вызовами ограничены проблемы. Но если через эту рамку вызовов посмотреть на те задачи, которые в стратегическом плане стоят перед партиями, то можно понять, с чем мы столкнемся и по итогам кампании можно будет ответить на эти 12 групп вызовов, насколько партии смогли себя проявить», — заключил Чеснаков. В сентябре 2024 года в России избирается 21 губернатор и 13 законодательных собраний регионов. Также выборы пройдут в думы 22-х административных центров. Голосовать будут 55 млн избирателей. Всего избираются 35 тысяч мандатов.