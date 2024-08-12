В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии

13 августа 2024 в 06:08 Размер текста - 17 +

Вакцина поможет от аллергии на пыльцу березы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Осенью 2024 года в России запланированы клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Первую в мире вакцину от аллергии, созданную в России, начнут испытывать в конце сентября — октябре, клинические исследования позволят подтвердить ее эффективность… Доклинические исследования вакцины уже завершены», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Разработка представляет собой инновационный препарат против пыльцевой аллергии на березу и связанной с ней пищевой аллергии. Скворцова выразила уверенность, что предстоящий «полевой» сезон в апреле и мае позволит подтвердить эффективность и безопасность вакцины, что станет значительным шагом в борьбе с аллергическими заболеваниями. Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты, содержащие пробиотики, могут регулировать уровень иммуноглобулина Е и снижать риск аллергии. Продукты, богатые антиоксидантами, также полезны для иммунной системы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенью 2024 года в России запланированы клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Первую в мире вакцину от аллергии, созданную в России, начнут испытывать в конце сентября — октябре, клинические исследования позволят подтвердить ее эффективность… Доклинические исследования вакцины уже завершены», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Разработка представляет собой инновационный препарат против пыльцевой аллергии на березу и связанной с ней пищевой аллергии. Скворцова выразила уверенность, что предстоящий «полевой» сезон в апреле и мае позволит подтвердить эффективность и безопасность вакцины, что станет значительным шагом в борьбе с аллергическими заболеваниями. Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты, содержащие пробиотики, могут регулировать уровень иммуноглобулина Е и снижать риск аллергии. Продукты, богатые антиоксидантами, также полезны для иммунной системы.