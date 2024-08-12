12 августа 2024

В России начнут испытывать первую в мире вакцину от аллергии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от ковид. Сургут, ампула, вакцинация, вакцина от коронавируса, эпиваккорона
Вакцина поможет от аллергии на пыльцу березы Фото:

Осенью 2024 года в России запланированы клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

«Первую в мире вакцину от аллергии, созданную в России, начнут испытывать в конце сентября — октябре, клинические исследования позволят подтвердить ее эффективность… Доклинические исследования вакцины уже завершены», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Разработка представляет собой инновационный препарат против пыльцевой аллергии на березу и связанной с ней пищевой аллергии. Скворцова выразила уверенность, что предстоящий «полевой» сезон в апреле и мае позволит подтвердить эффективность и безопасность вакцины, что станет значительным шагом в борьбе с аллергическими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты, содержащие пробиотики, могут регулировать уровень иммуноглобулина Е и снижать риск аллергии. Продукты, богатые антиоксидантами, также полезны для иммунной системы.

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Осенью 2024 года в России запланированы клинические испытания первой в мире вакцины от аллергии. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. «Первую в мире вакцину от аллергии, созданную в России, начнут испытывать в конце сентября — октябре, клинические исследования позволят подтвердить ее эффективность… Доклинические исследования вакцины уже завершены», — рассказала Скворцова в эфире телеканала «Россия 24». Разработка представляет собой инновационный препарат против пыльцевой аллергии на березу и связанной с ней пищевой аллергии. Скворцова выразила уверенность, что предстоящий «полевой» сезон в апреле и мае позволит подтвердить эффективность и безопасность вакцины, что станет значительным шагом в борьбе с аллергическими заболеваниями. Ранее сообщалось, что кисломолочные продукты, содержащие пробиотики, могут регулировать уровень иммуноглобулина Е и снижать риск аллергии. Продукты, богатые антиоксидантами, также полезны для иммунной системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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