Мужчина опоздал на рейс и пробрался в багажный отсек Airbus

Пассажир авиакомпании S7 залез в багажный отсек Airbus A321 в Домодедово, чтобы успеть на рейс в Новокузнецк, однако попал не в тот самолет. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«„...“ 41-летний Андрей К. хотел отправиться в Новокузнецк рейсом S7 2625. Но не успел», — пишет telegram-канал. Сотрудники обнаружили правонарушителя в грузовом отсеке.
Авиалайнер, на котором он планировал вернуться домой, уже более часа назад отправился в Новокузнецк без него. Андрей К. пробрался в самолет, который готовился к рейсу S7 2581 в Норильск. Спустя час работы кинологов и других специалистов правонарушителя задержали и самолет с задержкой вылетел.
URA.RU отправило запрос в пресс-центр авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.
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