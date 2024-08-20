Мужчина опоздал на рейс и пробрался в багажный отсек Airbus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина хотел успеть на рейс, однако задержал еще чужой вылет
Мужчина хотел успеть на рейс, однако задержал еще чужой вылет Фото:

Пассажир авиакомпании S7 залез в багажный отсек Airbus A321 в Домодедово, чтобы успеть на рейс в Новокузнецк, однако попал не в тот самолет. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«„...“ 41-летний Андрей К. хотел отправиться в Новокузнецк рейсом S7 2625. Но не успел», — пишет telegram-канал. Сотрудники обнаружили правонарушителя в грузовом отсеке.

Авиалайнер, на котором он планировал вернуться домой, уже более часа назад отправился в Новокузнецк без него. Андрей К. пробрался в самолет, который готовился к рейсу S7 2581 в Норильск. Спустя час работы кинологов и других специалистов правонарушителя задержали и самолет с задержкой вылетел.

URA.RU отправило запрос в пресс-центр авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажир авиакомпании S7 залез в багажный отсек Airbus A321 в Домодедово, чтобы успеть на рейс в Новокузнецк, однако попал не в тот самолет. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «„...“ 41-летний Андрей К. хотел отправиться в Новокузнецк рейсом S7 2625. Но не успел», — пишет telegram-канал. Сотрудники обнаружили правонарушителя в грузовом отсеке. Авиалайнер, на котором он планировал вернуться домой, уже более часа назад отправился в Новокузнецк без него. Андрей К. пробрался в самолет, который готовился к рейсу S7 2581 в Норильск. Спустя час работы кинологов и других специалистов правонарушителя задержали и самолет с задержкой вылетел. URA.RU отправило запрос в пресс-центр авиакомпании с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...