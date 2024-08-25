РБК: в России ужесточат надзор за мигрантами

26 августа 2024 в 03:50 Размер текста - 17 +

Нововведения затронут тех, кто пребывает в России краткосрочно Фото: Илья Московец © URA.RU Российские власти планируют ужесточить надзор за мигрантами, расширяя перечень сведений в едином регистре данных о населении. Такой контракт разместила Федеральная налоговая служба (ФНС). «Власти собираются расширить перечень сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержащихся в федеральном регистре населения — едином ресурсе информации обо всех жителях России. Контракт на соответствующие работы разместила на портале госзакупок Федеральная налоговая служба (ФНС)», — передает РБК. Нововведения затронут тех, кто пребывает в России краткосрочно — до 90 дней в течение полугода. До сих пор регистр содержал данные лишь о мигрантах, длительно проживающих или работающих в РФ. Инициатива по ужесточению контроля за мигрантами стала следствием поручения премьер-министра Михаила Мишустина, выданного по итогам стратегической сессии на тему миграционной политики. Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» предложили закон о лишении мигрантов российского гражданства за сексуальные преступления и нападения на власть, пишет «Национальная служба новостей». Лидер партии Сергей Миронов назвал проблему безопасности женщин «острой». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские власти планируют ужесточить надзор за мигрантами, расширяя перечень сведений в едином регистре данных о населении. Такой контракт разместила Федеральная налоговая служба (ФНС). «Власти собираются расширить перечень сведений об иностранных гражданах и лицах без гражданства, содержащихся в федеральном регистре населения — едином ресурсе информации обо всех жителях России. Контракт на соответствующие работы разместила на портале госзакупок Федеральная налоговая служба (ФНС)», — передает РБК. Нововведения затронут тех, кто пребывает в России краткосрочно — до 90 дней в течение полугода. До сих пор регистр содержал данные лишь о мигрантах, длительно проживающих или работающих в РФ. Инициатива по ужесточению контроля за мигрантами стала следствием поручения премьер-министра Михаила Мишустина, выданного по итогам стратегической сессии на тему миграционной политики. Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» предложили закон о лишении мигрантов российского гражданства за сексуальные преступления и нападения на власть, пишет «Национальная служба новостей». Лидер партии Сергей Миронов назвал проблему безопасности женщин «острой».