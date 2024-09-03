В Британии восхитились политикой Путина, назвав Россию успешной страной

Галлоуэй: Россия при Путине стала одной из самых успешных стран в мире

04 сентября 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Галлоуэй заявил, что Владимир Путин за 21 год полностью преобразил Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Под руководством президента Владимира Путина Россия преодолела трудности 1990-х и сегодня занимает место среди ведущих успешных государств мира. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube. «Когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи обчищали ее карманы прямо из-под носа у Ельцина. Но посмотрите на нее сейчас. За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!» — заявил Галлоуэй. Он также отметил, что многие из его знакомых разделяют его мнение и открыто выражают уважение и восхищение Путиным, подчеркивая его стойкость в защите интересов российского народа. Политик выразил желание видеть подобное правительство и в Великобритании, подчеркивая значимость такого подхода. Ранее экономической политикой Путина восхитился британский журнал The Economist. В статье было сказано, что президент смог стабилизировать экономику России, и ожидается, что ее ВВП будет расти быстрее, чем в большинстве развитых стран. Журнал отмечает, что с момента прихода Путина к власти у россиян увеличилась финансовая уверенность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под руководством президента Владимира Путина Россия преодолела трудности 1990-х и сегодня занимает место среди ведущих успешных государств мира. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего шоу на Youtube. «Когда Путин пришел к власти в России, она находилась в плачевном состоянии, а западные олигархи обчищали ее карманы прямо из-под носа у Ельцина. Но посмотрите на нее сейчас. За 21 год Путин полностью преобразил Россию. Это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в свободном доступе данные о том, как развивается Россия. На самом деле, среднестатистический россиянин или китаец живет лучше, чем среднестатистический европеец!» — заявил Галлоуэй. Он также отметил, что многие из его знакомых разделяют его мнение и открыто выражают уважение и восхищение Путиным, подчеркивая его стойкость в защите интересов российского народа. Политик выразил желание видеть подобное правительство и в Великобритании, подчеркивая значимость такого подхода. Ранее экономической политикой Путина восхитился британский журнал The Economist. В статье было сказано, что президент смог стабилизировать экономику России, и ожидается, что ее ВВП будет расти быстрее, чем в большинстве развитых стран. Журнал отмечает, что с момента прихода Путина к власти у россиян увеличилась финансовая уверенность.