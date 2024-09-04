МЧС заявило о воссоединении 530 семей, эвакуированных из Курской области

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Очередную группу жителей эвакуировали и отправили в Тверскую область Фото:
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Около 530 семей, эвакуированных из Курской области, воссоединились с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Там также рассказали, что за минувшие сутки из приграничья эвакуировали троих людей.

«За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей», — передают сообщение МЧС РФ РИА Новости.

За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, сообщается в telegram-канале МЧС России. Всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн. 4 сентября очередную группу жителей эвакуировали и отправили в Тверскую область.

6 августа Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области. Они обстреляли жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. В результате ударов пострадали мирные жители.

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Около 530 семей, эвакуированных из Курской области, воссоединились с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Там также рассказали, что за минувшие сутки из приграничья эвакуировали троих людей. «За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей», — передают сообщение МЧС РФ РИА Новости. За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, сообщается в telegram-канале МЧС России. Всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн. 4 сентября очередную группу жителей эвакуировали и отправили в Тверскую область. 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области. Они обстреляли жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. В результате ударов пострадали мирные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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