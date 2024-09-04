МЧС заявило о воссоединении 530 семей, эвакуированных из Курской области

04 сентября 2024 в 17:00 Размер текста - 17 +

Очередную группу жителей эвакуировали и отправили в Тверскую область Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Около 530 семей, эвакуированных из Курской области, воссоединились с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Там также рассказали, что за минувшие сутки из приграничья эвакуировали троих людей. «За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей», — передают сообщение МЧС РФ РИА Новости. За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, сообщается в telegram-канале МЧС России. Всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн. 4 сентября очередную группу жителей эвакуировали и отправили в Тверскую область. 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области. Они обстреляли жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. В результате ударов пострадали мирные жители. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 530 семей, эвакуированных из Курской области, воссоединились с родственниками. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Там также рассказали, что за минувшие сутки из приграничья эвакуировали троих людей. «За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья. Всего за время проведения работ удалось воссоединить порядка 530 семей», — передают сообщение МЧС РФ РИА Новости. За сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи, сообщается в telegram-канале МЧС России. Всего в регион 164 колоннами прибыло свыше 3,9 тысячи тонн. 4 сентября очередную группу жителей эвакуировали и отправили в Тверскую область. 6 августа Вооруженные силы Украины атаковали приграничные районы Курской области. Они обстреляли жилые и административные здания, объекты инфраструктуры. В результате ударов пострадали мирные жители.