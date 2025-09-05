Глава ВТБ высказался о судьбе Пулково

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что банк ведет переговоры о продаже своей доли в аэропорту Пулково. Об этом он сообщил во время беседы с журналистами. По его словам, сейчас ВТБ оценивает интерес различных инвесторов к активу и рассматривает варианты выхода из состава акционеров. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Ведем [переговоры о продаже доли банка], потихоньку. Мы, вообще-то, опросили всех тех, кто потенциально мог бы быть. <…> У кого-то сейчас денег нет, кто-то говорит: давайте объединимся в нашу общую корпорацию. Но нам быть совладельцем на 5% еще пяти аэропортов неинтересно», — прокомментировал Костин возможный выход ВТБ из числа акционеров Пулково. Его слова прозвучали во время форума. Трансляция проводится на официальном сайте ВЭФ.
Управление петербургским аэропортом Пулково осуществляет компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Среди акционеров выступает банк ВТБ совместно с группой инвесторов.
С 3 по 6 сентября во Владивостоке проходит X Восточный экономический форум. Центральной темой мероприятия объявлено «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатором форума традиционно выступает фонд Росконгресс.
