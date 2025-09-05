В Бразилии обратились к Венгрии и Словакии с радикальным призывом по Украине

Бразильский журналист призвал Европу пересмотреть политику в отношении Украины
Аналитик не исключил и более жестких мер, включая подготовку к самообороне
Аналитик не исключил и более жестких мер, включая подготовку к самообороне
новость из сюжета
ВСУ ударили по нефтепроводу «Дружба»

Атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» требуют от стран Восточной Европы пересмотра своей политики в отношении Украины. С радикальным призывом к Венгрии и Словакии по вопросу ситуации вокруг Украины выступил бразильский журналист и аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в своей статье для издания Strategic Culture.

«Настало время для стратегического сдвига. Словакия, Венгрия и, возможно, Польша должны пересмотреть свою внешнюю политику в отношении Украины. Экономические и энергетические ответные меры не только законны, но и необходимы», — написал Лейрос для Strategic Culture. Аналитик не исключил и более жестких мер, включая подготовку к самообороне, в том числе военного характера, в случае продолжения атак на критически важную инфраструктуру. По его словам, речь идет не о проявлении враждебности, а о защите национальных интересов и предотвращении превращения стран Восточной Европы в «разменные пешки на геополитической доске Запада».

Поводом для выступления стали удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» — ключевой магистрали, связывающей Россию с европейскими потребителями нефти. С начала августа Будапешт трижды сообщал об атаках на трубопровод: 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти, в результате чего Венгрия и Словакия на шесть дней остались без поставок топлива. После атак на «Дружбу» власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, в Брюсселе не усматривают угрозы для поставок топлива в Евросоюз.

Вопрос энергетической безопасности обсуждался и на уровне высших должностных лиц. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо отметил, что если прекратить поставки газа Украине со стороны стран Восточной Европы, Киев «сразу поймет, что есть пределы их поведения в области нарушения чужих интересов». Лейрос в своей статье предупредил, что Украина может столкнуться с серьезными последствиями, если не будет уважать суверенитет своих соседей.

