Российский самолет S7 Tango совершил первый полет

Летный демонстратор нового российского самолета Tango от S7 Group успешно совершил тестовый полет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
«Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. Пилотировал самолет опытный летчик-испытатель Владимир Барсук, который успешно выполнил запланированную программу испытаний.
Самолет Tango, предназначенный для обучения пилотов и частных полетов, оснащен двигателем UL Power 520is. В ходе разработки самолета S7 Group также работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит испытания. Tango изготовлен из отечественных композитных материалов и представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет.
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