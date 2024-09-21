Общество Российский самолет S7 Tango совершил первый полет 21 сентября 2024 в 17:33 Размер текста - 17 + Самолет Tango успешно совершил первый полет (фото из архива) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Летный демонстратор нового российского самолета Tango от S7 Group успешно совершил тестовый полет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. «Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. Пилотировал самолет опытный летчик-испытатель Владимир Барсук, который успешно выполнил запланированную программу испытаний. Самолет Tango, предназначенный для обучения пилотов и частных полетов, оснащен двигателем UL Power 520is. В ходе разработки самолета S7 Group также работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит испытания. Tango изготовлен из отечественных композитных материалов и представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Летный демонстратор нового российского самолета Tango от S7 Group успешно совершил тестовый полет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. «Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. Пилотировал самолет опытный летчик-испытатель Владимир Барсук, который успешно выполнил запланированную программу испытаний. Самолет Tango, предназначенный для обучения пилотов и частных полетов, оснащен двигателем UL Power 520is. В ходе разработки самолета S7 Group также работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит испытания. Tango изготовлен из отечественных композитных материалов и представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям