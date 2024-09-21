Российский самолет S7 Tango совершил первый полет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь, полет, небо, лето, авиация, солнечный день, самолет, авиаперевозки, авиаперевозчик, облачность, солнечная погода
Самолет Tango успешно совершил первый полет (фото из архива) Фото:

Летный демонстратор нового российского самолета Tango от S7 Group успешно совершил тестовый полет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

«Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. Пилотировал самолет опытный летчик-испытатель Владимир Барсук, который успешно выполнил запланированную программу испытаний.

Самолет Tango, предназначенный для обучения пилотов и частных полетов, оснащен двигателем UL Power 520is. В ходе разработки самолета S7 Group также работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит испытания. Tango изготовлен из отечественных композитных материалов и представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Летный демонстратор нового российского самолета Tango от S7 Group успешно совершил тестовый полет. Об этом сообщает пресс-служба холдинга. «Утром 21 сентября на аэродроме в Московской области состоялся тестовый полет летного демонстратора самолета Tango, созданного и разработанного S7 Group», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. Пилотировал самолет опытный летчик-испытатель Владимир Барсук, который успешно выполнил запланированную программу испытаний. Самолет Tango, предназначенный для обучения пилотов и частных полетов, оснащен двигателем UL Power 520is. В ходе разработки самолета S7 Group также работает над созданием собственного двигателя аналогичной мощности, который в настоящее время проходит испытания. Tango изготовлен из отечественных композитных материалов и представляет собой четырехместный легкомоторный учебно-тренировочный самолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...