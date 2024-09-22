Украина атаковала Белгородскую область, ранен глава администрации

Поселок Черемошное Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате были ранены 10 мирных жителей, включая главу администрации Яснозоренского сельского поселения Рустам Яковишин. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Село Черемошное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Ранены 10 мирных жителей. Среди пострадавших глава администрации Яснозоренского сельского поселения», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что в числе пострадавших также семь бойцов самообороны.
Шесть человек доставлены в городскую больницу №2 Белгорода, четверо — в областную клиническую больницу. Состояние трех мужчин тяжелое, еще у пятерых — средней степени тяжести, у двоих — удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана. Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на месте, сообщил Вячеслав Гладков.
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