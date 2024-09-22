Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области из России неизвестно куда

22 сентября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Украина создала в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей Курской области, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Вооруженные силы Украины вывезли из России в ходе вторжения в Курскую область часть жителей. На данный момент их местонахождение неизвестно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Часть мирных жителей [Курской области] была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна», — заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде». Также представитель МИДа рассказала, что Киев создал в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей. Украинские войска неоднократно были замечены в жестоком обращении с жителями Курской области. Так, в августе военные Киева прикрывались жителями как живым щитом. Известны случаи пыток мирных со стороны ВСУ. Жительница села Озерки рассказывала, что украинские войска держали ее знакомых в подвале. Также она поделилась случаем, когда военные расстреляли идущего по дороге мужчину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины вывезли из России в ходе вторжения в Курскую область часть жителей. На данный момент их местонахождение неизвестно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Часть мирных жителей [Курской области] была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна», — заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде». Также представитель МИДа рассказала, что Киев создал в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей. Украинские войска неоднократно были замечены в жестоком обращении с жителями Курской области. Так, в августе военные Киева прикрывались жителями как живым щитом. Известны случаи пыток мирных со стороны ВСУ. Жительница села Озерки рассказывала, что украинские войска держали ее знакомых в подвале. Также она поделилась случаем, когда военные расстреляли идущего по дороге мужчину.