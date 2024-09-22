Захарова: ВСУ вывезли часть жителей Курской области из России неизвестно куда

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Украина создала в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей Курской области, заявила Мария Захарова Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины вывезли из России в ходе вторжения в Курскую область часть жителей. На данный момент их местонахождение неизвестно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Часть мирных жителей [Курской области] была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна», — заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде». Также представитель МИДа рассказала, что Киев создал в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей.

Украинские войска неоднократно были замечены в жестоком обращении с жителями Курской области. Так, в августе военные Киева прикрывались жителями как живым щитом. Известны случаи пыток мирных со стороны ВСУ. Жительница села Озерки рассказывала, что украинские войска держали ее знакомых в подвале. Также она поделилась случаем, когда военные расстреляли идущего по дороге мужчину.

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Вооруженные силы Украины вывезли из России в ходе вторжения в Курскую область часть жителей. На данный момент их местонахождение неизвестно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Часть мирных жителей [Курской области] была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна», — заявила Захарова в интервью «Комсомольской правде». Также представитель МИДа рассказала, что Киев создал в Судже «лагеря», куда свозят мирных жителей. Украинские войска неоднократно были замечены в жестоком обращении с жителями Курской области. Так, в августе военные Киева прикрывались жителями как живым щитом. Известны случаи пыток мирных со стороны ВСУ. Жительница села Озерки рассказывала, что украинские войска держали ее знакомых в подвале. Также она поделилась случаем, когда военные расстреляли идущего по дороге мужчину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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