Фрегат «Адмирал Исаков» с «русским сердцем» спустили на воду в Петербурге

Фрегат «Адмирал Исаков» был спущен в воду в Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего Военно-морского флота РФ Александра Моисеева. Отмечается, что корабль оснащен полностью вооружением российского производства.
«Фрегаты данного проекта на практике подтвердили все заложенные в них характеристики», — заявил Александр Моисеев. Его слова приводит ТАСС. Морское судно на практике подтвердило свои характеристики. По словам главкома ВМФ России, фрегаты проекта 22350 имеют в составе современное вооружение, включая гиперзвуковое оружие.
Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» является четвертым кораблем проекта 22350 для ВМФ России, заложенный в ноябре 2013 года. В 2021 году он стал вторым в серии с российской силовой установкой, созданной в рамках программы замещения импорта. Корабли могут использоваться для дальних морских операций, имея на борту морской «Панцирь—МЕ» и вертолеты Ка—27. В настоящее время на службе находятся три фрегата этого проекта: «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».
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