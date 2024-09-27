Фрегат «Адмирал Исаков» с «русским сердцем» спустили на воду в Петербурге

27 сентября 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

Моисеев управлял операцией по спуску фрегата «Адмирала Искавова» в воду Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Фрегат «Адмирал Исаков» был спущен в воду в Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего Военно-морского флота РФ Александра Моисеева. Отмечается, что корабль оснащен полностью вооружением российского производства. «Фрегаты данного проекта на практике подтвердили все заложенные в них характеристики», — заявил Александр Моисеев. Его слова приводит ТАСС. Морское судно на практике подтвердило свои характеристики. По словам главкома ВМФ России, фрегаты проекта 22350 имеют в составе современное вооружение, включая гиперзвуковое оружие. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» является четвертым кораблем проекта 22350 для ВМФ России, заложенный в ноябре 2013 года. В 2021 году он стал вторым в серии с российской силовой установкой, созданной в рамках программы замещения импорта. Корабли могут использоваться для дальних морских операций, имея на борту морской «Панцирь—МЕ» и вертолеты Ка—27. В настоящее время на службе находятся три фрегата этого проекта: «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фрегат «Адмирал Исаков» был спущен в воду в Санкт-Петербурге под руководством главнокомандующего Военно-морского флота РФ Александра Моисеева. Отмечается, что корабль оснащен полностью вооружением российского производства. «Фрегаты данного проекта на практике подтвердили все заложенные в них характеристики», — заявил Александр Моисеев. Его слова приводит ТАСС. Морское судно на практике подтвердило свои характеристики. По словам главкома ВМФ России, фрегаты проекта 22350 имеют в составе современное вооружение, включая гиперзвуковое оружие. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» является четвертым кораблем проекта 22350 для ВМФ России, заложенный в ноябре 2013 года. В 2021 году он стал вторым в серии с российской силовой установкой, созданной в рамках программы замещения импорта. Корабли могут использоваться для дальних морских операций, имея на борту морской «Панцирь—МЕ» и вертолеты Ка—27. В настоящее время на службе находятся три фрегата этого проекта: «Адмирал Горшков», «Адмирал Касатонов» и «Адмирал Головко».