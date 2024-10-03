МВД опубликовало видео задержания карлика, укравшего кенгуру

03 октября 2024 в 13:48 Размер текста - 17 +

Один из похищенных кенгурят погиб Фото: Размик Закарян © URA.RU МВД России опубликовало видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемого в краже детеныша кенгуру из зоопарка Калужской области. На кадрах виден испуганный малыш кенгуру, который был украден три дня назад. «На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержание подозреваемого осуществили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области с оперативниками из районного отдела полиции и УМВД России по Калужской области. По данным следствия, было совершено как минимум два факта хищения животных. Первый случай произошел в Ярославле, где утром 27 сентября из местного зоопарка исчез детеныш кенгуру по кличке Крош. Позже аналогичное преступление было зафиксировано в Калужской области. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на железнодорожном вокзале города Александрова. В сумке у задержанного находился один из похищенных кенгурят, второй погиб. Третьего кенгуру ищут. Задержанный мужчина доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье о краже. Спасенный кенгуренок теперь находится в ярославском зоопарке, где ему оказана необходимая ветеринарная помощь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

МВД России опубликовало видео, на котором запечатлен момент задержания подозреваемого в краже детеныша кенгуру из зоопарка Калужской области. На кадрах виден испуганный малыш кенгуру, который был украден три дня назад. «На видеозаписи испуганный детеныш кенгуру. Три дня назад его похитили из зоопарка в Калужской области», — написала в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, задержание подозреваемого осуществили сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области с оперативниками из районного отдела полиции и УМВД России по Калужской области. По данным следствия, было совершено как минимум два факта хищения животных. Первый случай произошел в Ярославле, где утром 27 сентября из местного зоопарка исчез детеныш кенгуру по кличке Крош. Позже аналогичное преступление было зафиксировано в Калужской области. В ходе оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого и задержали его на железнодорожном вокзале города Александрова. В сумке у задержанного находился один из похищенных кенгурят, второй погиб. Третьего кенгуру ищут. Задержанный мужчина доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. В отношении него возбуждены уголовные дела по статье о краже. Спасенный кенгуренок теперь находится в ярославском зоопарке, где ему оказана необходимая ветеринарная помощь.