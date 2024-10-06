Развлечения Знаменитости В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Ливанова Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанов остается тяжелым 06 октября 2024 в 12:08 Размер текста - 17 + Состояние Василия Ливанов оценивается как тяжелое Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва» Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, остается стабильно тяжелым. Пока он находится в реанимационном отделении неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали сотрудники больницы. «Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — заявили представители больницы. Их слова приводит РИА Новости. Новость по теме У актера Василия Ливанова остановилось сердце: что известно о состоянии «советского Шерлока Холмса» В четверг, 3 октября Ливанов экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время операции у него была остановка сердца. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе Ливанова уже оперировали. Тогда ему удалили тромб и расширили вены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, остается стабильно тяжелым. Пока он находится в реанимационном отделении неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали сотрудники больницы. «Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — заявили представители больницы. Их слова приводит РИА Новости. В четверг, 3 октября Ливанов экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время операции у него была остановка сердца. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе Ливанова уже оперировали. Тогда ему удалили тромб и расширили вены. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям