В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Ливанова

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанов остается тяжелым
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Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, остается стабильно тяжелым. Пока он находится в реанимационном отделении неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали сотрудники больницы.

«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — заявили представители больницы. Их слова приводит РИА Новости.

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В четверг, 3 октября Ливанов экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время операции у него была остановка сердца. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В августе Ливанова уже оперировали. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.

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Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, остается стабильно тяжелым. Пока он находится в реанимационном отделении неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали сотрудники больницы. «Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — заявили представители больницы. Их слова приводит РИА Новости. В четверг, 3 октября Ливанов экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время операции у него была остановка сердца. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе Ливанова уже оперировали. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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