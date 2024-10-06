В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера Ливанова

Состояние Василия Ливанов оценивается как тяжелоеФото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»
Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, остается стабильно тяжелым. Пока он находится в реанимационном отделении неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали сотрудники больницы.
«Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — заявили представители больницы. Их слова приводит РИА Новости.
В августе Ливанова уже оперировали. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.
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Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова, сыгравшего Шерлока Холмса, остается стабильно тяжелым. Пока он находится в реанимационном отделении неврологии НИИ имени Склифосовского. Об этом рассказали сотрудники больницы. «Состояние пока тяжелое, находится в реанимации неврологии», — заявили представители больницы. Их слова приводит РИА Новости. В четверг, 3 октября Ливанов экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Во время операции у него была остановка сердца. Сейчас актер находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе Ливанова уже оперировали. Тогда ему удалили тромб и расширили вены.