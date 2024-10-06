В Аланье умер российский турист

06 октября 2024 в 22:58 Размер текста - 17 +

Российский турист умер на турецком курорте Аланья. Об этом сообщает портал Gerçek Alanya. «55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда отдыхал на пляже. Врачи быстро прибыли на место и госпитализировали мужчину», — пишет издание. Несмотря на медицинскую помощь, спасти жизнь туриста не удалось. По информации портала, после смерти туриста его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский турист умер на турецком курорте Аланья. Об этом сообщает портал Gerçek Alanya. «55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда отдыхал на пляже. Врачи быстро прибыли на место и госпитализировали мужчину», — пишет издание. Несмотря на медицинскую помощь, спасти жизнь туриста не удалось. По информации портала, после смерти туриста его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин произошедшего.