В Аланье умер российский турист

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Российский турист умер на турецком курорте Аланья. Об этом сообщает портал Gerçek Alanya.

«55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда отдыхал на пляже. Врачи быстро прибыли на место и госпитализировали мужчину», — пишет издание. Несмотря на медицинскую помощь, спасти жизнь туриста не удалось. По информации портала, после смерти туриста его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин произошедшего.

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Российский турист умер на турецком курорте Аланья. Об этом сообщает портал Gerçek Alanya. «55-летний Сергей Перепелица почувствовал недомогание, когда отдыхал на пляже. Врачи быстро прибыли на место и госпитализировали мужчину», — пишет издание. Несмотря на медицинскую помощь, спасти жизнь туриста не удалось. По информации портала, после смерти туриста его тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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