На Украине у Таисии Повалий отобрали имущество за поддержку СВО

На Украине конфисковали имущество российской певицы Таисии Повалий из-за того, что она поддержала спецоперацию. Исковое заявление украинского министерства юстиции к артистке удовлетворила коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).
«Во вторник, 22 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции Украины к народной артистке Украины и применила к ней санкцию, предусмотренную пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины „О санкциях“. ВАКС принял решение взыскать в доход государства активы, принадлежащие певице», — написали на сайте судебной власти Украины.
У Повалий были конфискованы семь земельных участков в Киевской области, жилой дом площадью 442 квадратных метра и автомобиль марки BMW X5. Кроме того, у нее отняли авторские права на музыку и тексты девяти песен. Статус врага народа в Украине ей был присвоен после того, как в 2022 году она переехала в Россию и выразила поддержку СВО.
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