Россиянам объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Сенатор Косихина: сотрудника не имеют права вызывать на работу с больничного
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель не в праве запретить своим сотрудникам выходить на больничный, заявила сенатор Косихина
Работодатель не в праве запретить своим сотрудникам выходить на больничный, заявила сенатор Косихина Фото:

Работодатель не имеет права запрещать сотрудникам уходить на больничный и требовать от них работу в период временной нетрудоспособности. О нарушении трудового законодательства в таких случаях предупредила сенатор Наталия Косихина.

«Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — заявила Косихина РИА «Новости». Она также подчеркнула, что за такие действия работодателям грозит административное наказание.

Сенатор также уточнила, что сам сотрудник может по желанию и в согласовании с руководством выйти на работу досрочно или выполнить задачи дистанционно. В таком случае по окончании месяца работодатель может премировать его за выполненные задачи. Эта мера не является нарушением, поскольку осуществляется по инициативе самого работника.

Подготовка к отпуску и оформление больничного листа являются ключевыми элементами в планировании личных финансов для значительной части населения России. Ранее URA.RU подготовило материал, который поможет разобраться, когда россиянам невыгодно болеть в 2025 году. 

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Работодатель не имеет права запрещать сотрудникам уходить на больничный и требовать от них работу в период временной нетрудоспособности. О нарушении трудового законодательства в таких случаях предупредила сенатор Наталия Косихина. «Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — заявила Косихина РИА «Новости». Она также подчеркнула, что за такие действия работодателям грозит административное наказание. Сенатор также уточнила, что сам сотрудник может по желанию и в согласовании с руководством выйти на работу досрочно или выполнить задачи дистанционно. В таком случае по окончании месяца работодатель может премировать его за выполненные задачи. Эта мера не является нарушением, поскольку осуществляется по инициативе самого работника. Подготовка к отпуску и оформление больничного листа являются ключевыми элементами в планировании личных финансов для значительной части населения России. Ранее URA.RU подготовило материал, который поможет разобраться, когда россиянам невыгодно болеть в 2025 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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