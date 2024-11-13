Россиянам объяснили, когда сотрудника не имеют права вызывать на работу

Работодатель не имеет права запрещать сотрудникам уходить на больничный и требовать от них работу в период временной нетрудоспособности. О нарушении трудового законодательства в таких случаях предупредила сенатор Наталия Косихина.
«Знаю случаи, когда работодатель запрещает выходить на больничный или заставляет во время него работать дома. Это неправомерно, и работодатель не имеет права вызвать на работу или заставить работать сотрудника при его временной нетрудоспособности, подтвержденной медицинским заключением», — заявила Косихина РИА «Новости». Она также подчеркнула, что за такие действия работодателям грозит административное наказание.
Сенатор также уточнила, что сам сотрудник может по желанию и в согласовании с руководством выйти на работу досрочно или выполнить задачи дистанционно. В таком случае по окончании месяца работодатель может премировать его за выполненные задачи. Эта мера не является нарушением, поскольку осуществляется по инициативе самого работника.
Подготовка к отпуску и оформление больничного листа являются ключевыми элементами в планировании личных финансов для значительной части населения России. Ранее URA.RU подготовило материал, который поможет разобраться, когда россиянам невыгодно болеть в 2025 году.
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