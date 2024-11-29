Петербурженка напоила мужа уксусом и получила год тюрьмы

Петербурженка, заменившая алкоголь мужа на уксус в попытке побороть его алкоголизм, получила год тюремного срока. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
«Женщина, пытаясь бороться с алкоголизмом мужа, поставила бутылку с уксусной кислотой на нижнюю полку дверцы холодильника, где хранились спиртные напитки. Она рассчитывала, что если он выпьет ее, то у него пропадет желание пить», — передает сообщение пресс-службы судов Петербурга телеканал 78.ru.
Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как мужчина выпил уксус и получил тяжелые химические ожоги, что привело к его смерти. Инцидент произошел 29 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.