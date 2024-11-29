Петербурженка напоила мужа уксусом и получила год тюрьмы

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Суд приговорил женщину к году тюрьмы
Суд приговорил женщину к году тюрьмы Фото:

Петербурженка, заменившая алкоголь мужа на уксус в попытке побороть его алкоголизм, получила год тюремного срока. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

«Женщина, пытаясь бороться с алкоголизмом мужа, поставила бутылку с уксусной кислотой на нижнюю полку дверцы холодильника, где хранились спиртные напитки. Она рассчитывала, что если он выпьет ее, то у него пропадет желание пить», — передает сообщение пресс-службы судов Петербурга телеканал 78.ru. 

Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как мужчина выпил уксус и получил тяжелые химические ожоги, что привело к его смерти. Инцидент произошел 29 мая.

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Петербурженка, заменившая алкоголь мужа на уксус в попытке побороть его алкоголизм, получила год тюремного срока. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. «Женщина, пытаясь бороться с алкоголизмом мужа, поставила бутылку с уксусной кислотой на нижнюю полку дверцы холодильника, где хранились спиртные напитки. Она рассчитывала, что если он выпьет ее, то у него пропадет желание пить», — передает сообщение пресс-службы судов Петербурга телеканал 78.ru.  Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности после того, как мужчина выпил уксус и получил тяжелые химические ожоги, что привело к его смерти. Инцидент произошел 29 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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