Послание Шольца Путину и замедление спецоперации: главные тезисы Пескова об Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что послание канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому лидеру Владимиру Путину касательно долгосрочной поддержки Украины является очередным заявлением, которые звучат в адрес России ежедневно. Он отметил, что в данной ситуации вряд ли стоит что-то комментировать. Кроме того, Песков обвинил действующую администрацию президента США Джо Байдена в намеренном затягивании украинского конфликта. Эти и другие заявления Пескова 3 декабря — в материале URA.RU.
Реакция Кремля на послание Шольца Путину
На встрече в Киеве Олаф Шольц обратился к Путину с посланием, что ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. В ответ на это Песков подчеркнул, что подобные заявления звучат ежедневно. Он отметил, что представители европейских государств намерены продолжать следовать деструктивному курсу, поэтому в данной ситуации вряд ли стоит что-либо комментировать. По его словам, Россия продолжит проведение СВО, несмотря на долгосрочную поддержку Украины со стороны ФРГ. Однако от контактов с канцлером Россия не собирается отказываться, отметил пресс-секретарь.
Кто виновен в замедлении спецоперации
Песков обвинил администрацию Байдена в замедлении СВО. По его словам, она преследует на Украине свои цели, стремясь не допустить завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что американские власти делают все возможное, чтобы «подливать масло в огонь».
Когда состоится визит главы Ирана в Россию
Пресс-секретарь заявил, что визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в РФ состоится в ближайшее время. По его словам, на данный момент нет четкого понимания относительно того, когда может состояться этот визит. Тем не менее, Песков добавил, что в случае необходимости подобные контакты могут быть быстро согласованы.
Детали встречи Путина с Медведевым и Кудриным
Комментируя детали встречи Путина с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым и советником по корпоративному развитию «Яндекса» Алексеем Кудриным, Песков заявил, что такие контакты происходят достаточно часто и являются рабочими. Он отметил, что подобные рабочие контакты пройдут в непубличном формате.
Прямая линия президента РФ
Отвечая на вопросы представителей СМИ о дате проведения большой пресс-конференции президента РФ, Песков отметил, что в Кремле оперативно сообщат о том, когда она состоится, поэтому готовиться для этого не надо. Отмечается, что совместно с пресс-конференцией пройдет «прямая линия» Путина.
График Путина
По словам Пескова, 3 декабря, в Международный день инвалидов, Путин посетит ряд учреждений, связанных с протезированием и реабилитацией инвалидов, в том числе инвалидов с ограниченными возможностями. Он пообщается с теми, кто получил увечья и занимается протезированием.
Кроме того, на вечер у него запланирован международный телефонный разговор, о котором позже будет предоставлена вся информация. Также в этот же день президент, наряду с другими встречами, примет секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева в рамках подготовки к заседанию Высшего государственного совета Союзного государства. Остальные встречи будут носить закрытый характер, подчеркнул пресс-секретарь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.