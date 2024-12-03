Корейская вона рухнула после введения военного положения

Курс биткоина к корейской воне упал на 30% после того, как стало известно о введении в Южной Корее военного положения. На фоне последних событий также южнокорейская вона упала к доллару. Об этом свидетельствуют данные биржи.
«Курс биткоина (BTC) к корейской воне (KRW) упал на 30% после сообщения о введении военного положения в Южной Корее», — передают журналисты РБК, ссылаясь на данные финансовых рынков. В это же время южнокорейская вона упала и к доллару — на 1,37%, до 1423,2 южнокорейской воны.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение ближе к 16:40 (по мск). После этого в стране начались протесты. Задействованы военные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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