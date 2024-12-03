Корейская вона рухнула после введения военного положения

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Биткоин упал на 30% к южнокорейской воне
Биткоин упал на 30% к южнокорейской воне Фото:
новость из сюжета
Южная Корея ввела военное положение

Курс биткоина к корейской воне упал на 30% после того, как стало известно о введении в Южной Корее военного положения. На фоне последних событий также южнокорейская вона упала к доллару. Об этом свидетельствуют данные биржи. 

«Курс биткоина (BTC) к корейской воне (KRW) упал на 30% после сообщения о введении военного положения в Южной Корее», — передают журналисты РБК, ссылаясь на данные финансовых рынков. В это же время южнокорейская вона упала и к доллару — на 1,37%, до 1423,2 южнокорейской воны. 

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение ближе к 16:40 (по мск). После этого в стране начались протесты. Задействованы военные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 

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Курс биткоина к корейской воне упал на 30% после того, как стало известно о введении в Южной Корее военного положения. На фоне последних событий также южнокорейская вона упала к доллару. Об этом свидетельствуют данные биржи.  «Курс биткоина (BTC) к корейской воне (KRW) упал на 30% после сообщения о введении военного положения в Южной Корее», — передают журналисты РБК, ссылаясь на данные финансовых рынков. В это же время южнокорейская вона упала и к доллару — на 1,37%, до 1423,2 южнокорейской воны.  Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил военное положение ближе к 16:40 (по мск). После этого в стране начались протесты. Задействованы военные. URA.RU ведет онлайн-трансляцию. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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