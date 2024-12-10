Прогноз магнитных бурь на 11 декабря: к чему готовиться метеозависимым

Каждый метеозависимый человек определит начало магнитной бури лучше любого ученого. На геомагнитную активность укажут давящая головная боль, усталость и общий упадок сил. Чтобы магнитная буря не застала врасплох — лучше заранее знать, когда на Землю обрушится следующая магнитная буря. URA.RU публикует прогноз геомагнитной активности на среду, 11 декабря.
Будет ли магнитная буря 11 декабря 2024 года
В начале декабря ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ прогнозировали магнитную бурю, которая должна была продлиться несколько дней: с 10 по 13 декабря. Однако оказалось, что метеозависимые люди могут выдохнуть — в ближайшее время магнитосфера Земли должна остаться спокойной.
Геомагнитная активность останется на третьем уровне по шкале Кр-индекса. Вероятность магнитной бури ученые оценивают в 5%, шанс сильного магнитного шторма — в 1%.
Когда ждать ближайшие магнитные бури
По данным учёных, всплеск геомагнитной активности произойдет 19 декабря. Магнитосфера в четверг окажется возбужденной, а уровень Кр-индекса поднимется, по меньшей мере, до четырех. Затем магнитосфера вновь успокоится вплоть до Нового года.
Кто чаще всего страдает от магнитных бурь
Зачастую от геомагнитной активности страдают люди в возрасте старше 50 лет. Часто головная боль и упадок сил из-за магнитных бурь оказывается симптомом хронических заболеваний, а также проблем с сердцем и давлением. Так что врачи советуют сходить в больницу, если магнитные бури регулярно доставляют дискомфорт — возможно, метеозависимость указывает на невыявленную болезнь.
Как защититься от магнитных бурь
Чтобы не страдать от магнитных бурь, стоит следовать простым правилам, которые помогут в целом улучшить самочувствие и стать менее восприимчивым к внешним изменениям. Первым делом стоит начать чаще отдыхать и больше высыпаться — недосып может привести к ухудшению самочувствия.
Чтобы не страдать от магнитных бурь, нужно также укрепить организм. Для этого ему необходимы витамины и микроэлементы, которые можно получить, если начать правильно питаться. Не нужно забывать и об обильном питье — благодаря воде можно улучшить кровообращение и спастись от головной боли.
Помимо этого, улучшить самочувствие помогут регулярные тренировки. Не обязательно страдать в зале — даже минимальные физические активности, как прогулки на свежем воздухе, уже помогут улучшить самочувствие.
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