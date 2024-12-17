Медведев призвал уничтожить убийц Кириллова

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости найти и уничтожить организаторов убийства генерала Кириллова. По его словам, следует действовать как внутри страны, так и за ее пределами.
«Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве», — подчеркнул Медведев на совещании о заключении государственных контрактов в сфере ОПК на 2025 год. Видео опубликовано на странице зампреда во «ВКонтакте». Он также отметил, что расследование теракта только началось, но враги уже самостоятельно раскрыли информацию о своей причастности к этому преступлению.
Медведев также вспомнил генерала Кириллова как преданного своему долгу и присяге военачальника. Генерал был известен как профессионал своего дела и порядочный человек.
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