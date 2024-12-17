Медведев призвал уничтожить убийц Кириллова

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Медведев заявил, что Киев сам раскрыл свою причастность к убийству генерала Кириллова
Медведев заявил, что Киев сам раскрыл свою причастность к убийству генерала Кириллова Фото:
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В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости найти и уничтожить организаторов убийства генерала Кириллова. По его словам, следует действовать как внутри страны, так и за ее пределами.

«Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве», — подчеркнул Медведев на совещании о заключении государственных контрактов в сфере ОПК на 2025 год. Видео опубликовано на странице зампреда во «ВКонтакте». Он также отметил, что расследование теракта только началось, но враги уже самостоятельно раскрыли информацию о своей причастности к этому преступлению.

Медведев также вспомнил генерала Кириллова как преданного своему долгу и присяге военачальника. Генерал был известен как профессионал своего дела и порядочный человек.

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости найти и уничтожить организаторов убийства генерала Кириллова. По его словам, следует действовать как внутри страны, так и за ее пределами. «Нужно найти убийц Кириллова в РФ и уничтожить заказчиков в Киеве», — подчеркнул Медведев на совещании о заключении государственных контрактов в сфере ОПК на 2025 год. Видео опубликовано на странице зампреда во «ВКонтакте». Он также отметил, что расследование теракта только началось, но враги уже самостоятельно раскрыли информацию о своей причастности к этому преступлению. Медведев также вспомнил генерала Кириллова как преданного своему долгу и присяге военачальника. Генерал был известен как профессионал своего дела и порядочный человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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